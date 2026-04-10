El FC Twente envía un mensaje claro al Ajax, al Feyenoord y al PSV

El FC Twente ha ejercido la opción de compra sobre Mats Rots, informa Tubantia. El lateral izquierdo de 20 años, seguido por Ajax, Feyenoord y PSV, permanece en el club hasta mediados de 2028.

Rots, internacional juvenil y revelación esta temporada, interesa a Ajax, Feyenoord y PSV, según el periodista de fichajes Mounir Boualin, de SoccerNews.

Con esta renovación, el Twente busca que su valor siga subiendo; Transfermarkt ya lo estima en 10 millones de euros.

Pese a ello, se duda que continúe en el club dos años más, pues su progresión atrae a varios equipos.

Hasta la fecha, Rots ha jugado 38 partidos oficiales con el primer equipo, marcando cinco goles y dando cuatro asistencias.

La temporada pasada jugó cedido en el Heracles Almelo y ha disputado cinco partidos con la selección sub-21 de Países Bajos.

Mats es hermano menor del extremo derecho Daan Rots (24), y con su contrato Twente podría actuar de igual manera.