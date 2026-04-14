El FC Groningen señala al culpable del altercado entre Arjen Robben y Wilfred Genee en un comunicado muy claro: «Un problema recurrente»

El FC Groningen emitió este martes un comunicado sobre el altercado entre Arjen Robben y Wilfred Genee. El incidente ocurrió el fin de semana.

Robben, entrenador del FC Groningen Sub-14, vio cómo su equipo perdía 1-0 contra el líder, el Victoria, donde juega el hijo de Genee. Tras el partido, Robben discutió con el árbitro y Genee intervino. El entrenador, molesto, empujó al presentador y le espetó: «No te metas en esto».

Más tarde, en el programa, Genee añadió: «En la primera parte también se anuló un gol legal y se debió pitar penalti, así que el marcador debería haber sido 3-0. Me acerqué y le dije: “No te preocupes tanto”. Entonces él me respondió: “¿En qué te metes?”. También me llamó “pastelito”».

El club tildó de “injustas” las acusaciones contra Robben y aclaró que el árbitro confirmó que nunca lo trató con falta de respeto.

«Lo que vemos es que Arjen es un entrenador apasionado. En el descanso hablaba con el árbitro, y Genee —presente como padre— se entrometió sin ser invitado, tras haber ingresado al campo sin permiso durante el calentamiento».

Como club, junto con la KNVB, reconocemos que la intromisión de los padres en el campo es un problema recurrente e indeseable. Consideramos que los padres no deben interferir en una conversación personal entre el entrenador y el árbitro.

«Consideramos el asunto cerrado, pues creemos que Arjen no ha actuado de forma inapropiada. Él prefiere centrarse en su labor como entrenador y no darle más atención».