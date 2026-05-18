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Thijmen Blokzijl Etienne VaessenIMAGO
Siep Engelen

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El FC Groningen se plantea boicotear el partido de play-off contra el Ajax

Ajax vs FC Groningen
Ajax
FC Groningen
Eredivisie

El FC Groningen podría boicotear el partido de play-off contra el Ajax del 21 de mayo, según declaró su director general, Frank van Mosselveld, a RTV Noord. La razón es que se prohíbe el acceso de sus aficionados al encuentro en Volendam. 

El encuentro entre Ajax y Groningen se jugará el jueves en el Kras Stadion de Volendam, debido a los conciertos de Harry Styles en el Johan Cruijff ArenA. El lunes se confirmó que el Groningen no podrá llevar a sus aficionados, «por una decisión tripartita». Lo mismo afecta a Willem II, que jugará la final de ascenso/descenso contra Volendam. 

Etienne Vaessen ya calificó de vergonzosa la decisión del alcalde de Edam-Volendam, Rick Beukers, y Van Mosselveld comparte su indignación: «Estamos valorando nuestras opciones para actuar», declaró en Radio Noord.

«Esto es una locura», añade enfadado. «Ya el 23 de abril pregunté a la KNVB por estos escenarios: ¿qué pasaría si… y cómo lo gestionaríamos? Me parece raro que tengamos que recurrir a otro estadio. No debería poder el trío local prohibir la entrada de aficionados visitantes, y sin embargo eso es lo que ha ocurrido». 

«Es una suposición, pero creo que esperaban que ni Volendam ni Ajax llegaran a los play-offs. Si el alcalde considera que no puede acoger a varios clubes, es muy extraño que se castigue justo a los aficionados visitantes». 

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Van Mosselveld considera injusto que los aficionados del Groningen sufran las consecuencias de los desórdenes causados por seguidores del Volendam. «Nunca habíamos vivido algo así; parece que en nuestro país todo puede volverse aún más absurdo: prohibir la entrada a tres grupos de seguidores». Por ello, propone jugar en el Euroborg en lugar del Kras Stadion. 

«Lo deportivo debe primar, pero consideramos la medida tan inaceptable e injusta que primero lucharemos por permitir la afición el jueves», afirma Van Mosselveld. ¿Boicot total? «Todas las opciones están sobre la mesa; no descartamos nada. Nos sorprende y pilla desprevenidos. Es muy injusto».

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