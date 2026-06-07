Según Mounir Boualin, fuente fiable, Etienne Vaessen renovará con el FC Groningen hasta 2029. También lo confirma RTV Noord.

Su actual contrato finaliza en 2027 con una opción de prórroga de un año, pero el club va más allá y le ofrece dos cursos adicionales.

Con esta propuesta, el club envía un mensaje claro a los equipos interesados: no piensa dejar marchar al guardameta. Vaessen, de 30 años, lleva tiempo despertando interés en Holanda y en el extranjero.

En verano de 2025 lo quiso el Feyenoord, y también lo siguieron Tigres de México y Wrexham de Inglaterra.

Llegó en 2024 gratis desde el RKC Waalwijk, donde jugó 210 partidos. En el Groningen se hizo imprescindible: 63 encuentros y 16 porterías a cero.

Además, ha disputado 15 partidos con Surinam, aunque no consiguió clasificarse para el Mundial tras caer 2-1 ante Bolivia en la repesca.