El FC Den Bosch rechaza al 19 veces internacional de la selección holandesa

El FC Den Bosch no fichará a Patrick van Aanholt, según el Brabants Dagblad. Así, su solicitud pública de principios de mes ha quedado, por ahora, sin éxito.

Hace dos semanas, el defensa, con 19 partidos con la selección holandesa, declaró que le gustaría retirarse en el club donde se formó.

La pasada temporada fue suplente en el Sparta Rotterdam y su contrato, a punto de expirar, no se renovará.

El lateral izquierdo veía al Den Bosch como una opción concreta. «Pero entonces todo tiene que encajar. Me gustaría seguir jugando al fútbol uno o dos años más, mientras mi cuerpo me lo permita, pero el panorama tiene que ser el adecuado».

“He escuchado comentarios de Danny Verbeek y de dentro del club de que aún están un poco a la deriva. Si voy, tengo que sentirme como en casa”, afirmó. “Empecé en Den Bosch y allí terminaré mi carrera”, añadió.

Según BD, solo si el club vende a Mees Laros y Nick de Groot se reconsideraría su fichaje.