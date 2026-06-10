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El FC Barcelona toma una decisión inesperada y da por concluido el acuerdo justo antes de que se cierre el plazo

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Marcus Rashford no se quedará en el FC Barcelona, según Fabrizio Romano, citando a MARCA. El inglés regresa al Manchester United.

El club blaugrana tenía una opción de compra de 30 millones, pero no la ejercerá.

La cláusula expira el 15 de junio y el Barça no la ejercerá, por lo que el extremo izquierdo volverá al Manchester United.

Aun así, podría regresar al Spotify Camp Nou: el Barça busca una nueva cesión o un traspaso más barato.

Al jugador no le seduce quedarse en Old Trafford, así que, si los Red Devils no alcanzan un acuerdo con el Barça, buscará otro destino.

Ahora, Rashford disputa el Mundial con Inglaterra en Estados Unidos, México y Canadá, donde enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá.

El delantero de 28 años jugó 32 partidos en LaLiga la temporada pasada, marcó ocho goles y dio nueve asistencias.


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