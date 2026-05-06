El FC Barcelona se despide de una antigua promesa mundial por once millones de euros

El FC Barcelona se despedirá de Ansu Fati al final de esta temporada. Según Fabrizio Romano, el AS Mónaco, donde el español está cedido, ejercerá la opción de compra de once millones de euros.

Fati, ahora de 23 años, debutó en 2019, pocos meses antes de cumplir 17, con el primer equipo del Barça. Solo seis días después marcó su primer gol en Liga, convirtiéndose en el goleador más joven del club en LaLiga.

Tras 33 partidos con el Barça, Luis Enrique lo convocó y el 3 de septiembre de 2020 debutó con La Roja como el segundo jugador más joven en hacerlo.

Sin embargo, su fulgurante entrada en la máxima categoría no tendría un desenlace a la altura. Tras su exitosa temporada de debut, Fati sufrió una lesión de rodilla y, después, otras graves que frenaron su desarrollo.

Perdió la titularidad y, cuando jugó, mostró poca confianza. En 2023/24 fue cedido al Brighton, pero una lesión en la pantorrilla limitó su impacto.

La temporada pasada, lastrado por las lesiones, apenas jugó 298 minutos en 11 partidos. Este verano, jugador y club acordaron una nueva cesión, y el Mónaco, que se interesó de inmediato, alcanzó rápido un acuerdo con los catalanes.

En el Mónaco, Fati apenas se ha perdido unos pocos partidos por lesiones y se ha vuelto imprescindible. El fin de semana marcó ante el FC Metz, y ya acumula 1199 minutos, 28 partidos y 11 goles. Cifras que bastan para que el club ejerza la opción de compra.