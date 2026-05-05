El FC Barcelona quiere ganarle la partida a los grandes clubes ingleses en la lucha por la revelación de la Premier League

El FC Barcelona se ha sumado a la puja por el delantero de 19 años del AFC Bournemouth, Eli Junior Kroupi, tal como informó Sky Sports el martes. El jugador, que puede actuar como punta, mediapunta o extremo izquierdo, está brillando en su debut en la Premier League.

El polivalente atacante, que puede actuar como ‘9’, ‘10’ o extremo izquierdo, fue adquirido en enero de 2025 por 13 millones de euros al FC Lorient, que lo cedió hasta final de temporada.

Debutó este curso en la Premier y ya ha dejado huella. El Barça lo sigue desde hace meses y ve en el joven internacional francés un proyecto de futuro.

Ya ha marcado doce goles en la Premier esta temporada, lo que también ha despertado el interés de Manchester City, Chelsea, Manchester United y Liverpool.

El Bournemouth, donde tiene contrato hasta 2030, no quiere dejarlo marchar tras solo un año, pero podría ceder ante una puja millonaria.

Nunca un adolescente había marcado más de doce goles en su temporada de debut en la Premier. Con su duodécimo tanto, la semana pasada ante el Crystal Palace, igualó a Robbie Fowler (Liverpool, 1993/94) y Robbie Keane (Coventry City, 1999/00).

A falta de tres jornadas en la Premier League, Kroupi podría batir el récord. El Bournemouth, sexto y en lucha por Europa, visita al Fulham y al Nottingham Forest, y recibe al Manchester City.