El FC Barcelona gana el partido decisivo a domicilio ante el Atlético y se mantiene en plena lucha por el título

El FC Barcelona es el principal favorito para proclamarse campeón de España esta temporada. Mientras que el Real Madrid ya había caído por 2-1 ante el RCD Mallorca el sábado, el equipo de Hansi Flick logró imponerse por el mismo marcador al Atlético de Madrid esa misma noche. Gracias a esta victoria, el Barça aventaja ahora en siete puntos a su perseguidor, el Real Madrid.

En la primera parte, el Barcelona fue superior. Fermín López y Lamine Yamal tuvieron una gran ocasión dentro del área en los primeros quince minutos, pero ambos fallaron el tiro. Por otro lado, Joan García tuvo que intervenir para detener un disparo de Antoine Griezmann.

A los 35 minutos, Yamal tuvo la oportunidad de abrir el marcador. La joven promesa del Barça envió un disparo con efecto hacia la portería, pero el balón rozó el poste y se fue fuera.

A cinco minutos del descanso, el partido se animó de verdad en Madrid. El exjugador del Barça Clément Lenglet envió un pase largo desde atrás a Giuliano Simeone, quien controló y remató con fuerza: 1-0.

Tres minutos más tarde, el equipo de Hansi Flick volvió a empatar. Dani Olmo encontró a Marcus Rashford en el área, quien con su pierna izquierda, menos habitual, superó con tranquilidad al portero: 1-1.

En el tiempo de descuento de la primera parte, el Atlético se quedó con diez hombres. El lateral izquierdo Nicolás González recibió su segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el terreno de juego. Tras la intervención del VAR, esa segunda amarilla se convirtió en tarjeta roja directa.

Poco después del descanso, el Barça también estuvo a punto de quedarse con diez hombres. Gerard Martín se lanzó a por un pase y pisó con fuerza el pie de su rival. Sin embargo, tras la intervención del VAR, la tarjeta se convirtió en amarilla, con lo que el Barcelona se libró de un buen susto.

Tras numerosas ocasiones del Barcelona, hubo que esperar hasta el minuto 88 para que el equipo catalán se adelantara en el marcador. Robert Lewandowski recibió el balón por casualidad tras una parada de Juan Musso y, para su sorpresa, vio cómo el balón se colaba en la portería: 1-2.