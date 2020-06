El explosivo libro de Wesley Sneijder: una historia de excesos, vodka y fiestas con famosos de Hollywood

Revela sus excesos con el vodka durante su etapa en el Real Madrid, su adicción a las fiestas nocturnas y las juergas con famosos de Hollywood

Su libro será un éxito de ventas, seguro. Entre otras cosas, porque la biografía de Wesley Sneijder, escrita por el periodista Kees Jansma, repasa algunos episodios explosivos e inéditos sobre la carrera profesional y la vida personal del holandés. Sneijder, que llegó a ser considerado por la prensa española como ‘el nuevo Di Stéfano’ después de sus primeros partidos, tuvo que salir traspasado del cuadro blanco y en el , junto a José Mourinho, logró el triplete y estuvo a punto de ganar el Balón de Oro.

Sneijder confiesa en su libro sus adicciones a la bebida y la fiesta

Sneijder, que jugó en , , Inter de Milán y , entre otros equipos,detalla en su libro su fracaso en los negocios, sus escarceos nocturnos y su adicción a la bebida y las fiestas. Durante una entrevista con “De Telegraaf “, Wesley Sneijder cuenta que está contento con el libro porque quería sentirse “honesto y desnudo”, relatando sus éxitos como jugador, su crisis matrimonial, sus grandes pérdidas en los negocios, su adicción al vodka y las fiestas, bien entrada la madrugada, que fueron frecuentes durante su etapa en el Real Madrid.

"En el Real Madrid, la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga"

En su biografía, Sneijder confiesa que tuvo serios problemas con el alcohol cuando vestía la camiseta del Real Madrid y asegura que su actitud “fue indigna” del club merengue”. Wesley reconoce que era joven y disfrutó demasiado del éxito. “No se trataba de drogas, sino de alcohol y 'rock and roll', y me acostumbré a eso", dijo. Poco a poco, la noche madrileña se convirtió en algo habitual cuando era jugador madridista, según su propio relato. "No me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga", aseguró.Sneijder recuerda que sus compatriotas Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy, entonces compañeros en el Madrid, le adviriteron de que si seguía con ese ritmo, no duraría mucho en el club. Así fue.

Salidas nocturnas con Guti y hundimiento físico final

Sneijder reconoce que despilfarró miles de euros por la noche, que bebió más de la cuenta durante mucho tiempo y que nunca fue capaz de resistirse a dejar de salir: "No puedo decir que me resistiera lo suficiente. Iba siempre con algún otro jugador, normalmente con Guti", explica. El holandés, que militó en el cuadro madridista durante dos años, reconoce que, entre las malas decisiones y las malas compañías, acabó hundido: “Me mentí a mí mismo diciéndome que todo iba bien y me defendí con mi inteligencia futbolística, pero me hundí físicamente", confiesa.

Una juerga de madrugada...con George Clooney y Megan Fox

Además, Sneijder confiesa en “De Telegraaf” que llegó un momento que para él, salir de fiesta era lo habitual, al punto que se habituó a disfrutar de gandes juergas en compañía de famosos de Hollywood. Sneijder revela: "Recuerdo que, una vez, mi esposa y yo festejamos con George Clooney y Megan Fox hasta las 6 de la madrugada. Al día siguiente, jugaba contra el en . Jugué, marqué y asistí. Como entonces vi que era capaz de hacer eso saliendo la noche antes, no tuve miedo de repetirlo", relata el holandés.