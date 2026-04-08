Emmanuel Giaccherini, exjugador de la Juventus y la selección italiana, propone al mejor entrenador para reconstruir la Azzurra tras su eliminación del Mundial.

Tras quedar eliminada por penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca, Italia falló por tercera vez consecutiva en su intento de llegar al Mundial.

Por ello, propone que Antonio Conte, actual técnico del Nápoles, regrese al banquillo azzurro: «Es un líder en el que se puede confiar en los momentos difíciles. Te prepara como a un soldado para la batalla, y eso es exactamente lo que necesitamos ahora».

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Giaccherini trabajó con él en la Juventus y en la Euro 2016, donde Italia cayó ante Alemania en cuartos por penaltis.

En palabras a «La Gazzetta dello Sport» añadió: «Tiene un estilo de trabajo que llega al alma. Si lo sigues, creces. Los jugadores se entregan al máximo por él y sabe crear una empatía única con el grupo».

Y añadió: «En el campo siempre sabes qué hacer; en los entrenamientos lo repites hasta el agotamiento. Recuerdo sesiones en las que vomitábamos y necesitábamos máscaras de oxígeno para terminar».

Concluyó: «Conte es el mejor; nos llevará de vuelta al Mundial. Ya demostró su capacidad de triunfar con la selección. Su brillante trayectoria lo prueba: se reinventó en la Juventus, el Inter y el Nápoles, y hará lo mismo con Italia».

Concluyó: «Cuando llegó a la selección, transformó todo. Ya lo había vivido en la Juventus y sabía lo que podía darnos. En Turín o en Coverciano, los entrenamientos eran exigentes, pero luego brillábamos en el campo».

Y concluyó: «Nuestra misión era darlo todo; éramos soldados listos para la batalla. Sin héroes, pero con ansias de victoria, marcamos la diferencia».