Según David Ornstein, de The Athletic, el Tottenham Hotspur lidera la carrera para fichar a Marcos Senesi gratis este verano, ya queel argentino finaliza su contrato con el Bournemouth.

Como zaguero zurdo y agente libre, Senesi es muy codiciado dentro y fuera del país, pero, según Ornstein, el Tottenham lidera la carrera por ficharlo.

Sin embargo, la operación depende de que el Tottenham se mantenga en la Premier League, objetivo que aún no garantiza, pues lucha por evitar el descenso.

Hoy, bajo la dirección de Roberto De Zerbi —el tercer técnico de la campaña—, el conjunto se sitúa decimoctavo, dos puntos por debajo de la línea de salvación, justo detrás del West Ham United.

Si se salvan, Senesi podría ser el primero de dos fichajes de De Zerbi, seguido por Andy Robertson, lateral del Liverpool, también libre.

No obstante, hay más pretendientes por el central, quien en 2022 pasó del Feyenoord al Bournemouth por 15 millones de euros.

Además, el técnico Andoni Iraola también dejará al actual undécimo de la Premier League; el español interesa al Athletic de Bilbao.