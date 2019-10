El estallido social en Chile borra a Marcelo Díaz de Twitter: acusa amenazas

El volante de Racing cerró su cuenta de la red social tras una ola de críticas por sus dichos sobre el actuar militar y policial.

El descontento social borró a Marcelo Díaz de las redes sociales. El volante de Racing cerró su cuenta de Twitter tras una ola de críticas en su contra por defender el actuar militar y policial en medio de la grave crisis social y política que golpea al país.

"Las Fuerzas Armadas, la Policía, la PDI y todos estos que están al servicio del país, si uno no los agrede ellos no te van a agredir, porque son personas como nosotros", comentó el jugador formado en Universidad de en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Esta frase gatilló la molestia de los usuarios, quienes le reprocharon que "defendió al enemigo del pueblo". Ante esto, el mediocampista decidió darle cara a sus críticos. "No quieran pelear conmigo, no soy el enemigo, nunca lo he sido y nunca lo seré", escribió. Sin embargo, los ataques continuaron por lo que decidió primero poner candado y luego cerrar definitivamente su cuenta en la red social.

Eso sí, el valor nacional sigue activo en Instagram. De hecho, utilizó este medio para acusar amenazas y ofrecer disculpas "a todos quienes se sintieron ofendidos por mis palabras". Asimismo, relató parte de su vida para dejar en claro que "nuestro origen es el mismo".

El artículo sigue a continuación

Interesante opinión de Marcelo Diaz pic.twitter.com/junydWe2cv — ArturoH (@ArturoH2017) October 22, 2019