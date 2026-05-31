El entrenador está furioso y critica con dureza a Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne criticó a Antonio Conte. Cristian Stellini, asistente habitual del técnico italiano, respondió con dureza al centrocampista del Nápoles.

De Bruyne declaró a Het Nieuwsblad que no le afectó la salida de Conte del Nápoles, pues su visión del fútbol chocaba con la del técnico y nunca se sintió cómodo en su sistema.

«Para mí es bueno que Conte se haya ido. Ha sido difícil con él; tenemos visiones distintas y no voy a andarme con rodeos», admitió. El belga criticó sobre todo el estilo defensivo que, a su juicio, impuso el Nápoles durante la temporada.

De Bruyne criticó la formación 5-4-1 y el excesivo repliegue del equipo, además de la baja producción goleadora.

Las palabras de De Bruyne han molestado a Stellini, quien con 52 años fue asistente de Conte en Nápoles, Tottenham e Inter, entre otros.

«Quizá el Nápoles no debería fichar a jugadores de 33 años a los que les importa más el fútbol bonito que los resultados del equipo», afirma Stellini, que tuvo que abandonar el Nápoles junto con Conte, en declaraciones al Corriere dello Sport.

Stellini critica su actitud: «Un jugador con tanta experiencia debe ser un ejemplo de entusiasmo para los más jóvenes».

«Nunca ha transmitido alegría ni entusiasmo», añade. «Espero que en el futuro juegue en equipos que se acerquen más a su visión».

Comparó a De Bruyne con Luka Modric, otro veterano llegado a la Serie A el pasado verano, y destacó la forma en que el croata se ha mostrado en el AC Milan.

“Me ha impresionado cómo Modric se ha integrado en el Milan. Guía a sus compañeros con liderazgo y entusiasmo, y juega en un equipo que busca resultados con pragmatismo”, concluye.