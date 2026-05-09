El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se pronuncia sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni: «Estoy orgulloso de ellos»

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reaccionó a la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Esta semana ambos jugadores se enfrentaron en un fuerte altercado que obligó a trasladar a Valverde al hospital con una herida en la cabeza.

«No voy a poner a los jugadores en la picota públicamente. No se lo merecen», declaró Arbeloa en una rueda de prensa. «En los últimos meses y años han demostrado lo que significa ser jugador del Real Madrid».

«Valverde y Tchouaméni merecen seguir luchando por este club. Estoy orgulloso de ellos: admitieron su error, se arrepintieron y pidieron perdón, y eso basta».

«Para mí, lo más importante es que lo que ocurre en el vestuario se quede ahí. Que se filtren estos incidentes al exterior es una traición al Real Madrid y a este escudo. Fue mala suerte, y ahora debemos dejarlo estar».

El jueves, Valverde publicó en Instagram que su herida se debió a un golpe accidental con una mesa, no a la acción directa de Tchouaméni.

El viernes el club anunció que ambos se sienten culpables y han pedido disculpas, y les impuso una multa de 500 000 euros.

El domingo se medirá al FC Barcelona, que solo necesita un empate para ser campeón. Tchouaméni entra en la convocatoria, mientras que Valverde se pierde el clásico por su herida.