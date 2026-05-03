El entrenador del PSV, Peter Bosz, está totalmente impresionado por un jugador del Ajax

Tras el 2-2 entre Ajax y PSV, Peter Bosz elogió a Kasper Dolberg. El delantero de 28 años volvió a la titularidad y complicó la defensa del PSV.

«Hoy jugó bien», afirmó Bosz en la rueda de prensa. «Estuvo seguro con el balón, como punto de referencia. Es el Kasper que yo conocí».

Así recordó la etapa en la que ambos coincidieron en el Ajax, donde el danés vivió su mejor momento antes de marcharse al extranjero.

«Hoy me ha sorprendido, ya han pasado diez años», añade Bosz. «Me ha parecido que hoy ha jugado realmente bien. ¿Qué es lo que le hace tan difícil de marcar? Bueno, voy a buscar la respuesta en nosotros mismos…»

«Jugamos uno contra uno porque dejamos que Yarek (Gasiorowski) se adelantara sobre un centrocampista. Creo que dejamos a Ryan (Flamingo) solo frente a Dolberg con demasiada frecuencia. Cuando llega un balón largo y Dolberg debe controlarlo con Flamingo detrás, un centrocampista debe lanzarse sobre él».

«Si los centrocampistas se quedan muy atrás, acabas en uno contra uno. Dolberg lo hizo muy bien hoy en ese aspecto. En la segunda parte lo hicimos mejor: presionamos más los balones divididos y él lo tuvo algo más difícil».

Dolberg atraviesa un momento complicado en el Ajax. Aunque el entrenador Óscar García elogió su actuación del sábado, el Algemeen Dagblad informó de que el delantero podría abandonar Ámsterdam el próximo verano.