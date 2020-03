El enojo de Maxi López y la explicación de Wanda Nara e Icardi por su regreso a Milán

El ex-River explotó al enterarse de que sus hijos volverían a uno de los lugares más complicados por el coronavirus. Las respuestas de la pareja.

Si la pelea entre Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi fuese una serie de Netflix, ya llevaría varios años y tendría múltiples temporadas con cientos de episodios. Esta vez, y con algo de razón, el delantero de Crotone estalló de bronca al enterarse de que sus hijos romperían la cuarentena en París -donde residen, ya que Icardi juega en - para regresar a su casa en Milán, una de las ciudades más complicadas por el coronavirus. Y poco tardó en llegar la respuesta de la pareja.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompés la cuarentena por una pandemia mundial y expones a nuestros hijos en un viaje de un país a otro, donde encima está el epicentro del contagio (NdeR: Milán es la capital de Lombardía, la región más afectada de ). Me indigna que no tomes conciencia, sos mamá de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta", explotó Maxi en las redes sociales.

"Está permitido volver al lugar de residencia, obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado y siempre cuidando la seguridad de mi familia", respondió Icardi a una pregunta vinculada al reclamo del exmarido de su esposa que le realizaron en las stories de Instagram. Wanda, por su parte, prefirió ignorar a López y se refirió a la polémica de manera indirecta a través de un tweet.

