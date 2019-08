El emotivo mensaje de Nahitan Nández para los hinchas de Boca: "Jugué representándolos a ustedes"

El uruguayo escribió unas sentidas palabras para El Xeneize y advirtió: "Uno se despide cuando nunca más piensa volver, y este no es el caso".

La conexión entre Nahitan Nández y los hinchas de Boca se pudo ver desde el primer día hasta el último. Es por eso que el uruguayo se tomó su tiempo para escribirles unas sentidas a todos los fanáticos del Xeneize, que lo despidieron en La Bombonera con una ovación impresionante.

"Hoy toca un texto difícil de escribir y muy especial para mí. Esto no es una despedida, principalmente por que uno se despide cuando nunca más se piensa volver y este no es el caso", comenzó diciendo el volante de y agradeció a sus compañeros, a su familia y hasta a Peñarol por haaberlo formado como futbolista, lo que le permite llegar a donde está hoy.

Después, Nahitan les habló directamente a los hinchas de Boca. "Es muy difícil describir lo que me hicieron sentir. Desde el primer momento me dieron cariño y con el tiempo ese cariño se transformó en amor. Quiero que sepan que cada vez entré a una cancha con la camiseta de Boca, jugué representándolos a ustedes. Traté de dajar el alma y el corazón en cada jugada como lo hubieran hecho cada uno de ustedes", redactó el futbolista charrúa y, después de explicar por qué decidió emigrar, prometió: "La vida nos hará reencontrarnos, nuestros caminos se van a volver a cruzar, estén seguros de eso. Llegue Carbonero, me voy de acá Carbonero y Bostero. Hasta la vuelta viejo Boca vencedor. Los quiero".