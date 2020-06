El duro mensaje de Cellerino para Marcelo Salas: "Si ya la cagaste deja de hacerlo"

"Ahora no nos hace falta nada, ni que nos miren a la cara", agregó el atacante sobre la dirigencia del Pije, que les dio la espalda en la pandemia.

Deportes Temuco está en crisis, tiene jugadores sin sueldo y familias que la pasan mal. Por lo mismo, apenas Marcelo Salas apareció públicamente (dio una entrevista para un medio italiano sobre la Selección de , en la que dijo que la Generación Dorada es la mejor Roja de la historia), Gastón Cellerino explotó.

"Sale a calentar el ambiente de nuevo mientras nosotros nos estamos esforzando sin ninguna ayuda de ellos, porque nosotros tenemos un objetivo cuando esto vuelva y es pelear el campeonato, aunque psicológicamente vamos a ir perdiendo cada partido por 4-0 y 5-0 gracias al manejo de ellos... Si ya la cagaste deja de hacerlo", le dijo el delantero a Radio Cooperativa.

"Me sorprendió que Marcelo haya salido a hablar después de tanto tiempo y no entiendo por qué no lo hizo en los primeros meses luego que nos mandara a la Ley de Protección del Empleo", sumó.

Sobre su situación puntual, el goleador complementó que "yo cobré 800.000 mil pesos el primer mes y después 180 mil y ahora me tocan 160 mil, cuando acabo de pagar cerca de 400.000 por el colegio de mis hijos. Pero esas son responsabilidades mías, la responsabilidad del club era tener una negociación más normal, sin mandarnos tan rápido al Seguro de Cesantía", mientras que del plantel apuntó que "al principio nos mandó una propuesta para pagarnos el 70 por ciento, pero si a ti te dicen que te van a pagar un 30 por ciento menos hoy y mañana te manda a la AFC no te da mucho tiempo para pensar, yo creo que lo tenían organizado, él sabía de un principio que nos iba a mandar al Seguro de Cesantía".

El diálogo, bajo todo concepto, no es de los mejores. "Hace dos o tres días nos llamó gente del club a preguntarnos si necesitamos algo o alguna ayuda ¿Qué vamos a necesitar después de tres meses? Ahora no nos hace falta nada, ni que nos miren a la cara", remató.