El durísimo mensaje de Dalma Maradona a Matías Morla: "Más cagón no se consigue"

La hija del Diez disparó con dureza contra el abogado, quien le había reclamado a Gianinna porque no le permitieron asistir al velorio de Diego.

Las hijas de Diego Armando Maradona nunca escondieron su recelo hacia el entorno que tuvo su padre en estos últimos años. Y ahora, tras la muerte del Diez y las fuertes acusaciones sobre los cuidados que recibió en el último tiempo, la guerra es total y abierta: este domingo, Dalma apuntó con todo contra Matías Morla, el principal apuntado por la familia durante todo este tiempo.

"Dalma Maradona":

Por las historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/kjtenKbHge — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 6, 2020

La hija mayor de Maradona utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un fuerte mensaje al abogado luego de que Morla se comunicara en los últimos días con su hermana Gianinna para recriminarle que no le hubieran permitido asistir al velorio de Diego: "Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo habría explicado perfectamente", comenzó. Además, aprovechó para recordarle: "Menos mal que no fuiste al velorio, porque la gente que pasaba te gritaba 'asesino'. Te ahorré un disgusto".

En el texto, Dalma también reveló que la familia del Diez iniciaron una demanda contra Morla, aunque aún no se sabe bajo qué acusación: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí, y si tenés alguna duda me la preguntás cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social...".

Más equipos

Además, la actriz le advirtió al abogado: "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá". Y lo cruzó duramente porque la tiene bloqueada para mencionarlo en sus publicaciones: "Más cagón no se consigue. Me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual".