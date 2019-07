El drama del Pity Martínez en la MLS: entre el poco rodaje y las críticas de De Boer

El ex-River apenas completó 90 minutos en cinco partidos. "Lo saqué porque no estaba ganando duelos", explicó el DT tras el último encuentro.

¿Quién no hubiese querido tener a Gonzalo Martínez luego de su increíble 2018? El Pity, que terminó coronando con la ante Boca, era uno de los grandes apuntados de River en el último mercado de pases. Su decisión, sin embargo, sorprendió a más de uno: lejos de seguir en la élite, pasó a la , una liga de menor calibre. Y ahora, esa elección parece no haber sido la más indicada.

El '10' llegó a en febrero y desde entonces jugó 24 de los 25 partidos oficiales del equipo en lo que va del 2019, pero apenas completó 90 minutos en cinco ocasiones. Los rumores sobre una posible vuelta al Millonario, de hecho, empezaron a aparecer luego de una reacción del jugador tras ser reemplazado a 20' del final ante , en el pasado abril. El argentino no le dio la mano a Villalba, le gritó al DT y terminó dándole golpes de puño al banco de suplentes.

Como ya es habitual, Frank De Boer, su entrenador, lo cambió por tercera vez consecutiva ante y las preguntas empezaron a aparecer. ¿Cómo puede ser que el refuerzo más caro de la historia de la liga no termine los partidos? Esta vez, el técnico no dudó y fue crítico en su respuesta: "Ellos imponen siempre mucha presión y desde mi punto de vista él no hizo lo suficente para evitar que ellos hagan pases largos. Yo necesito 11 futbolista que trabajen duro, no 10, o 9, ni 8. Todos tienen que hacerlo".

La explicación, meramente estadística, no se respalda tanto desde los datos. Martínez, además de dar una asistencia para el 1-0, tuvo 7 recuperaciones y ganó el 55% de los duelos que afrontó. En ambos apartados fue el volante con mejores números junto a Nagbe, el mediocampista central. En donde sí estuvo algo más flojo fue en la precisión de sus pases: apenas un 66%.