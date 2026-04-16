El drama de la Liga de Campeones tiene graves consecuencias: una gran estrella abandonará pronto el Real Madrid

Álvaro Arbeloa no seguirá como entrenador del Real Madrid la próxima temporada. The Athletic asegura que su salida es inminente, aunque se oficializaría tras el final del curso.

La noticia llega tras la eliminación ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. El Real Madrid necesitaba ganar en el Allianz Arena y se adelantó tres veces, pero acabó perdiendo 4-3 tras la roja a Camavinga.

Con esta eliminación, el club queda virtualmente sin títulos, tras caer en Copa del Rey y quedar nueve puntos atrás de Barcelona en LaLiga.

Aunque la temporada sin títulos no es totalmente culpa de Arbeloa —no llegó hasta enero—, todo indica que el exlateral pagará la mala racha. Según The Athletic, el club lo destituirá antes de tiempo; su contrato vence en 2025.

De momento, podrá acabar la temporada. «No tiene sentido contratar ahora a otro técnico con poco en juego, y Arbeloa, un hombre de club, ha mejorado el ambiente del vestuario para mantenerlo profesional hasta mayo».

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Tras la derrota en Alemania, Arbeloa admitió el miércoles que aceptaría un posible cese: «Es una decisión del club y yo soy un seguidor leal. Solo quiero que gane el Real Madrid, sea quien sea el entrenador».

Mientras tanto, ya se especula sobre su sucesor: Jürgen Klopp suena desde hace tiempo, Didier Deschamps ha sido vinculado recientemente al banquillo madrileño y, según The Athletic, Mauricio Pochettino es candidato serio.