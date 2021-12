No hay día que no se hable del futuro de Erling Haaland. Pretendido por el Barcelona y por el Real Madrid, así como por varios grandes de Europa, el noruego es el objeto de deseo de media Europa. Hace unos días el CEO del Borussia de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, confirmaba el interés del Real Madrid en fichar al delantero. Y Mino Raiola, por su parte, explicaba que Haaland puede "esperar al Barcelona", asegurando que el club azulgrana tiene poder "para crear grandes acuerdos económicos y en 1 o 2 años volverá a estar entre los grandes". Sin embargo, el Dortmund no se resigna a perder a su gran estrella y va a hacer todo lo posible para poder retenerle en la Bundesliga la próxima temporada.

Un salario de 16 millones anuales

Para evitar la tocata y fuga de Erling Braut Haaland, el Dortmund planea una estratosférica oferta para el noruego. Nada más y nada menos que un aumento salarial del 100% del dinero que percibe. Actualmente Haaland cobra unos 8 millones de euros de ficha. El Borussia pretende satisfacer a su delantero ofreciéndole una mejora que alcanzaría los 16 millones de euros anuales, según "SportBild". De este modo, Haaland se convertiría en el mejor pagado de la plantilla del BVB, superando a Marco Reus, que está en unos 12 "kilos" al año.

Watzke no tira la toalla y presiona a Raiola

El CEO del cuadro "borusser" mantuvo hace días una conversación "muy buena" con Mino Raiola, el asesor de Haaland, y señaló que cuando se encuentran dentro de los objetivos, los contactos "son siempre bastante agradables" y explicó que en próximas semanas se van a suceder conversaciones sobre el futuro del noruego. En el Dortmund son conscientes de que si quiere salir, se abrirá una subasta pública por el jugador. Precisamente por eso, quieren evitarlo estos meses. Real Madrid y Barcelona están bien colocados, aunque nadie puede negar que los clubes ingleses, fundamentalmente Manchester United o Manchester City, están también en la carrera por conseguir el fichaje de Haaland.

Haller y Schick, por si se va Haaland

Si Haaland no acepta la mejora de contrato del Dortmund para quedarse más tiempo en Alemania, el club ya tiene dos posibles sustitutos en el mercado. Uno de los candidatos es Sebastien Haller, que actualmente juega a lo grande en el Ajax. Los holandeses piden al menos 40 millones de euros por el jugador de 27 años.

El segundo nombre que interesa al Borussia si Haaland no continúa es el checo Patrik Schick, que marcó 16 goles con el Bayer Leverkusen en 14 partidos de liga en la primera mitad de la Bundesliga. El checo fue explorado hace años por BVB, pero sería incluso más caro que Haller.