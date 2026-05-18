El director del Ajax, Cruijff, recibe duras críticas por su búsqueda de nuevos jugadores

En KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp duda de la búsqueda de jugadores que hace Jordi Cruijff para el Ajax. Para el analista, el director técnico del club de Ámsterdam busca en el lugar equivocado.

«Quizá me equivoque», advierte Van der Gijp, «pero Jordi busca jugadores del filial del Barcelona y del Real Madrid y de la banca del Manchester United. Si estás en el banquillo del United, ¿vas a jugar contra el Telstar? ¿Estarías loco?».

«¿No irías a la liga italiana, francesa o alemana, o al menos a un equipo de mitad de tabla de la Premier? ¿Vas a venir a jugar en los Países Bajos contra el Excelsior?», se pregunta.

Le aconseja: «Ficha jugadores del Anderlecht, el Club Brujas o el Bodø/Glimt; para ellos Ajax es un salto adelante. Pero no los busques en el Real Madrid. ¿Quién se va en autobús al Volendam?».

Luego analiza al campeón, el PSV: «Si juegas en el Manchester City como Nathan Aké, ¿vas a ir al PSV? Vete mejor al Niza o al Espanyol, a disfrutar del sol».

Aké (31) tiene contrato con el Manchester City, campeón el sábado de la FA Cup, hasta dentro de más de un año, pero se espera que deje el equipo de Pep Guardiola al final de esta temporada.