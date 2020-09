El dilema del Sevilla con el futuro de Koundé mientras el Manchester City se lanza a por otras opciones

El francés rindió a gran nivel en la Supercopa. El Ctiy explora otras opciones aunque aún no ha terminado de cerrar el fichaje de Ruben Dias.

El futuro de Jules Koundé en el va a dar que hablar hasta el próximo 5 de octubre cuando se cierre el mercado de fichajes. Julen Lopetegui pudo contar con uno de sus puntales para la final de la ante el Bayern de Múnich pero no está claro que vaya a hacerlo para lo que resta de temporada ante el interés del en contratar al francés, que de momento sigue completamente centrado en su actual club y no parece forzar la situación.

El Sevilla ya rechazó, como confirmó Monchi, una oferta de 55 millones de euros hace unos días pero eso no significa que el club inglés se rinda aunque explore otras opciones. El City también ha ofrecido 55 'kilos' y a Otamendi al por Ruben Dias, otro de los centrales más prometedores de Europa de sólo 23 años. La negociación aún no se ha cerrado, el cuadro portugués quiere algo más de dinero y no terminan de salirle las cuentas por el alto salario de Otamendi. No obstante, el cuadro luso necesita una inyección económica tras quedarse fuera de la fase de grupos de la Champions y podría acabar aceptando.

Tres centrales y tres ofertas rechazadas

Antes, el City ya había intentado el fichaje de 3 centrales sin éxito y es por eso que se ha lanzado a preguntar por Dias. Con Koulibaly no han llegado a un acuerdo y la relación con el Nápoles no es la mejor y el Sevilla y el rechazaron las ofertas que recibieron por Koundé y Giménez. Según consta a Goal, Guardiola prefiere la experiencia y la potencia física de Koulibaly por encima de todas las opciones pero también prefería la juventud y el buen trato de balón del jugador del Sevilla por delante del luso.

Más equipos

Sin embargo, el City no quiere seguir poniendo en riesgo su futuro tras coquetear con una sanción en la que evitó a última hora y quiere respetar rigurosamente el fair play financiero y eso está retrasando el fichaje de un nuevo defensor y eso ha disparado las opciones de que el elegido sea Dias.

Respecto a Giménez, a pesar de lo publicado, la oferta por el uruguayo no fue de 89 millones de euros. Según ha podido saber Goal, el equipo de Guardiola también ofreció en torno a 60 millones de euros y los rechazaron porque el Atleti sólo podría haber reinvertido el 25% de esa cantidad y se habría visto obligado a buscar un sustituto con un tope de inversión de unos 15 millones de euros, una quimera.

El artículo sigue a continuación

Una nueva oferta del City y el factor Otamendi

Hasta la irrupción de Dias, en el Sevilla no se descartaba que el City pudiera realizar otra oferta por Koundé subiendo la propuesta económica e incluyendo también a Nicolás Otamendi. El central no es la primera opción para Guardiola y quiere salir en busca de minutos. El argentino aún tiene 2 años más de contrato con el equipo inglés y tiene un salario que ronda los 7 millones de euros que complica encontrarle acomodo. El City podría estar abierto a compartir su ficha con el Sevilla, que bajo ningún concepto puede asumir el sueldo completo del jugador.

El dilema con Koundé: Mantener una estrella o liquidez para rematar el equipo

¿Qué podría firmar con esta inyección económica? Salga o no Koundé, el Sevilla ya buscaba un central teniendo en cuenta que Gnagnon no termina de convencer a Lopetegui, que sin él sólo cuenta con tres centrales y el comodín de Gudelj. No obstante, el fichaje de un defensa también producirse con el dinero que pueda dejar la marcha de Carlos Fernández, con la como principal pretendiente.

Otro equipo que ha preguntado por el canterano es el propio Benfica ya que Jorge Jesús es un enamorado del juego del sevillano y si vendiera a Dias tendría liquidez para plantearse la operación aunque el preferido para el ataque lisboeta ahora mismo es Bruno Henrique del Flamengo.

Por su parte, Lopetegui también suspira por la contratación de Jesús "Tecatito" Corona, el extremo que tanto echó en falta el año pasado y que también podría sustituir a Jesús Navas puntualmente como lateral derecho. Su precio de salida, como ya explicó Goal, rondará los 30 millones de su cláusula con el , eso sí el cupo de extraxomunitarios no permitiría que llegaran por ejemplo Otamendi y Corona, ya que sólo hay una plaza libre tras el fichaje de Acuña.