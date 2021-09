El día mundial de la 'viuda' en Valencia: Marcelino vuelve a Mestalla

El técnico del Athletic, despedido injustamente del club 'che' en septiembre de 2019, vuelve a la que fue su casa y donde dejó grandes sensaciones.

Marcelino vuelve a Mestalla. Y lo hará con ese aura de héroe caído en batalla. Caído concretamente un 11 de septiembre de 2019, el día que el Valencia dio el volantazo para dejar de convertirse en un equipo ganador y mutar en una comparsa, que ha ido arrastrando el escudo por los campos de España desde entonces.

Aquel día, Peter Lim decidió dinamitar un proyecto que tanto Marcelino como Mateu Alemany habían conseguido reestructurar desde las cenizas a base de trabajo y buena gestión. Obviamente, no todos los fichajes fueron un éxito y, como ocurre en toda casa de vecino, también hubo fiascos en materia de contratación. Pero no nos engañemos, hasta Monchi tiene muertos en el armario, cómo no los iban a tener a los demás.

El artículo sigue a continuación

A lo que vamos. Marcelino regresa al estadio donde más éxitos en la élite ha conseguido hasta la fecha. Mestalla espera a su extécnico con impaciencia y con una legión de 'viudas' dispuestas a romperse las palmas de las manos ovacionando al asturiano. Para el que no lo sepa, el término 'viuda' ha sido acuñado, la mayoría de las veces despectivamente, por aquellos que defendieron el despido de Marcelino en su día. Son pocos, pero ruidosos. Los detractores, digo. Las 'viudas' son muchas, cómo no podía ser de otra forma.

Hoy Marcelino recibirá la ovación que su afición no le pudo dar cuando aún dirigía al equipo, porque fue despedido fulminantemente por un empresario que ni entiende ni entenderá jamás lo que es el Valencia Club de Fútbol.

Pero no nos equivoquemos, la ovación y los clamores en favor de Marcelino se deben terminar una vez comience el encuentro. A partir de ahí, Mestalla debe empujar a los suyos, que con José Bordalás parece haber encontrado un oasis en medio de una gestión negligente desde Singapur. El Valencia necesita la victoria tras dos tropiezos y debe ser contra Marcelino. Reserven butaca, porque el día mundial de la 'viuda' llega a Valencia.