El desplante de Carles Puyol al Amércia de Cali en el Clásico Vallecaucano

La Mecha había anunciado al ídolo del Barcelona como uno de los grandes invitados para el duelo ante el Deportivo Cali.

Los hinchas del se quedaron esperando la aparición de Carles Puyol en el saque de honor del Clásico del Valle del Cauca , tal como lo había anunciado con bombos y platillos el cuadro Escarlata en la previa del duelo.

El ex defensor del sí estuvo en el Pascual Guerrero presenciando el Derbi Caleño, incluso publicó una historia en Instagram que da fe de sus asistencia en el juego, sin embargo, por razones que no fueron explicadas no bajó al campo para cumplir con la invitación de La Mecha , en su lugar apareció otro ex jugador azulgrana.

El desplante no pasó desapercibido en las redes sociales.

Entonces Puyol los dejo esperando 😂😂😂😂 https://t.co/1efmXhvMdk — Luifer (@LuiferMendoza7) March 1, 2020

Como está de cambiado Puyol, hasta se calveó. pic.twitter.com/RFVd3WZSzD — Tano. (@EI_Tano) February 29, 2020

Puyol después de la quimioterapia pic.twitter.com/GA6gzuf5Kn — FPC Mundial (@FpcMundial) March 1, 2020