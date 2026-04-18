El debut de la primera entrenadora principal en una liga europea de primer nivel termina con un sabor amargo

Marie-Louise Eta (34) se convirtió la semana pasada en la primera mujer en dirigir un equipo en una de las principales ligas europeas. Sin embargo, su debut con el Union Berlin no fue como esperaba: el sábado perdió 1-2 en casa ante el VfL Wolfsburgo.

El Wolfsburgo empezó perfecto: Patrick Wimmer acertó el ángulo izquierdo en el 11’. Rani Khedira remató por encima del larguero para el Union, que no pudo darle la vuelta al marcador en la primera parte.

Poco después del descanso, Christian Eriksen lanzó un pase largo que Dzenan Pejcinovic remató al fondo de la red para el 0-2. El Union no se rindió: Andrej Ilic acertó el poste con un potente cabezazo.

El Wolfsburgo defendió sin grandes apuros y, aunque Oliver Burke recortó distancias (1-2), se llevó tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso.

El Union, octavo, está ocho puntos sobre el descenso a cuatro jornadas del cierre.