El dardo de Xavi: "El Barcelona no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes en la Champions"

El ex del Barcelona ha repasado los fracasos de los blaugranas en las últimas ediciones de la máxima competición europea.

Xavi Hernández ha repasado los malos resultados del en la UEFA en las últimas temporadas y ha asegurado que los culés no han tenido la suerte de cara muchas veces como otros clubes y que sólo han levantado el título europeo cuando han sido muy superiores a sus rivales.

"En la Liga le veo favorito. En Champions es diferente. El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. ¿Por qué no puede ganar una Champions así? Pero lo veo difícil, la historia nos dice que el Barça las ha ganado cuando ha sido dominador del juego y ha sido mucho mejor que el oponente", explicó en una entrevista con el Youtuber DJMariiO en el canal 'Post United'.

Al repreguntarle sobre si se refería al Madrid, el catalán no se escondió: "Sí, al Madrid, por qué no. No sólo el Madrid, ha habido otros clubes que la han tenido. El Barça tuvimos suerte en Stamford Bridge, que con 10 jugadores el gol de Iniesta y prácticamente sin tirar a puerta. Eso es suerte. Yo le digo suerte a cuando no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en y ganas la Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca. El Barça ha ganado la Liga y luego ha ganado la Champions. Y al Madrid no le ha pasado eso. El Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions. A eso le llamo tener un poco de suerte".

Más equipos

No obstante, Xavi elogió el nivel que está mostrando el Madrid esta temporada: "Yo le veo fuerte. Cuesta verlo débil. Históricamente muy pocas veces le he visto como el año pasado. Este año está mucho más fuerte y tiene jugadores de gran nivel".