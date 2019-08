Cristiano Ronaldo ya empieza a pensar en el , rival de la en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones 2019/20. En ese sentido, el delantero portugués elogió al equipo de Diego Simeone, pero soltó un 'palo' a la afición rojiblanca.

"Es un partido más, el Atlético es un gran equipo y jugué muchas veces contra ellos. Espero que no me machaquen en el estadio llamándome cosas antideportivas. Tienen un gran entrenador pero lo otros dos rivales son buenos ", soltó Ronaldo a la prensa después de la gala de Mónaco, donde se conocieron los grupos de la Champions League y donde la UEFA entregó diferentes premios.

Y agregó: "Todos los equipos se han reforzado para ganar, el , el Manchester, el Madrid. Espero que la Juve gane, tenemos un gran equipo, un gran entrenador. Ojalá que tengamos suerte este año. El favorito es relativo, mira el año pasado, parecía que ganaba el Barcelona y pasó el ".

