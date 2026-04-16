El cuatro veces internacional con la selección holandesa sorprende y pone fin a su carrera futbolística con efecto inmediato

Terence Kongolo, defensa de 32 años, anuncia su retiro inmediato a través de sus redes sociales.

«Hoy por fin me doy cuenta de que el viaje ha terminado», escribe Kongolo. «Estoy inmensamente agradecido por todo lo que este maravilloso deporte me ha enseñado». A continuación, repasa los momentos más especiales de su carrera.

Concluye: «Gracias a todos los entrenadores, compañeros, familia, amigos y aficionados que me acompañaron».

Desde febrero jugaba en el FC Iberia 1999 de Georgia, donde solo disputó un partido. Antes había estado sin equipo tras rescindir su contrato con el NAC Breda.

Debutó en 2012 con el Feyenoord y jugó 138 partidos oficiales.

Después jugó en AS Mónaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre AC, Rapid de Viena, NAC y, finalmente, Iberia. En 2018 el Huddersfield lo fichó por veinte millones de euros, su traspaso más caro.

Debutó con la selección de Países Bajos en mayo de 2014 y un mes después participó en el Mundial, aunque solo jugó un partido. En total disputó cuatro encuentros internacionales.