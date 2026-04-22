El corte de pelo de Cucurella provoca gran indignación entre el cuerpo técnico del Chelsea

El peluquero de Marc Cucurella provocó malestar en el cuerpo técnico del Chelsea al filtrar, un día antes del partido, la alineación contra el Brighton & Hove Albion a través de la red social X.

El Chelsea atraviesa una racha dramática en la Premier League: lleva cinco derrotas consecutivas y el martes volvió a perder.

En la visita a Brighton, el equipo de Liam Rosenior no tuvo opciones y cayó 3-0, con goles de Ferdi Kadioglou, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck.

Según el Daily Mail, los hinchas del Chelsea notaron de repente la ausencia del jugador estrella Cole Palmer y del delantero João Pedro antes de que se anunciaran las alineaciones.

La filtración provino de la cuenta de X @Rileyeagles_, supuestamente propiedad del peluquero personal del defensa español Cucurella, que escribió: «Palmer y João Pedro, ambos lesionados esta noche. Ahí tenéis vuestra primicia».

La publicación incluía una foto de la nuca de quien parecía Cucurella tras un reciente corte de pelo.

La información era cierta: Palmer se perdió el encuentro por una lesión en el tendón de la corva y Pedro seguía recuperándose de la dolencia que ya le había marginado en la derrota ante el Manchester United (0-1). Tras el incidente, tanto la cuenta como el tuit original fueron eliminados.