¿El Coronavirus podría amenazar a los jugadores de la Selección chilena?

Varios de los convocados habituales de Reinaldo Rueda están en zonas con casos activos. El cuerpo médico de La Roja se mantiene en alerta.

La preocupación mundial por la expansión del Coronavirus ha tocado de manera directa al fútbol, que ha tenido suspensiones de partidos y hasta se han jugado encuentros a puertas cerradas. De hecho, Gianni Infantino no descarta la suspensión de la Eurocopa 2020 por el rápido avance del Covid-19 e incluso advirtió que la fecha FIFA podría sufrir modificaciones. Esto considerando que la mayoría de los jugadores que integran las selecciones militan en el Viejo Continente.

"Tenemos que estudiar la situación del virus y esperemos que mejore y que no se agrave. Si los partidos tienen que ser aplazados o jugados sin espectadores hasta que todo esté en orden, se hará", señaló el presidente del organismo. "No descarto nada por el momento. Esperemos que no lleguemos a eso. La salud de las personas es mucho más importante que cualquier juego de fútbol", agregó.

CORONAVIRUS: QUÉ ES Y CÓMO AFECTA AL FÚTBOL

Por ahora en Sudamérica, ya determinó que la LigaPro se juegue sin público, como medida tras la confirmación del primer caso. La ministra de Salud de aquel país, Catalina Andramuño, aseguró que se ha activado un plan nacional para proteger a la población, por lo que el cruce entre de Guayaquil y Liga de Portoviejo, por la máxima categoría, se desarrolló a puertas cerradas.

Y en la antesala a las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2022, desde la Selección chilena se encuentran monitoreando la situación debido a que el próximo 26 de marzo debuta La Roja ante Uruguay, en Montevideo.

Si bien no hay ningún jugador contagiado, el cuerpo médico liderado por Fernando Yáñez está en alerta y diagrama un protocolo. Por lo mismo, desde Quilín se contactaron con un infectólogo para que viaje a Europa y contacte a los futbolistas que militan principalmente en la de , como es el caso de Alexis Sánchez (Inter), Gary Medel ( ) y Erick Pulgar ( ), entre otros.

Sin ir más lejos, el encuentro que estaba programado para este jueves, entre Napoli e Inter, por Coppa Italia, terminó siendo aplazado como medida preventiva debido al brote del virus en el norte del país. Mientras que el pasado fin de semana no pudo jugarse el clásico ante la , por el mismo motivo.

“En relación a la preocupación que ha determinado la infección viral por coronavirus deseamos informar que el cuerpo médico de la Selección tiene como interconsultor al especialista en enfermedades infecciosas doctor Jaime Labarca, de la , el cual considerando la evolución del cuadro a nivel internacional planifica las recomendaciones que enviaremos a los jugadores de nuestra selección que se encuentran en el extranjero, respetando las instrucciones que reciban de sus propias instituciones y autoridades de salud pública correspondiente”, dijo Yáñez según consigna La Tercera.

“Esta situación ha ido progresando en varios países del mundo. Ya está en Italia y es donde están varios jugadores chilenos. Al salir de la probabilidad que se transforme en una epidemia a nivel global es mucho más alta. Los países que ya tienen una transmisión sostenida son China, , , Italia e ”, añadió Labarca, quien también mostró su preocupación por la situación que ocurre en la península. “Italia es lo que más nos preocupa. En el norte de Italia es donde está la transmisión sostenida y ahí están los jugadores como Alexis”, indicó.

Según detalla el matutino, el profesional le recomendó, incluso, al DT caleño no viajar a Europa, en una gira que tenía contemplada para los próximos días. "El cuerpo técnico, principalmente Reinaldo Rueda, ha debido aplazar o evitar realizar giras que pasen por Europa. Rueda tenía planificada una gira por Europa durante estos días y se le recomendó que no fuera a Italia. Eso, sin embargo, puede cambiar. Hay que ver el día a día, cómo evoluciona el tema, pero eventualmente tendría que suspender la gira”, cerró Labarca.