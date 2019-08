El consejo de Carlos 'Pibe' Valderrama a James Rodríguez

La leyenda del fútbol colombiano habló de la situación de James en Real Madrid y Falcao en Mónaco, con consejos para ambos.

Siguen pasando los días, algunas ligas europeas están próximas a iniciar su temporada y los mercados se acercan a su fecha de cierre, mientras que el futuro de James Rodríguez sigue en el limbo.

aún no encuentra una oferta lo suficientemente atractiva para dejarlo machar, pese a la intención de Florentino por mantenerlo, pero de Zidane por dejarlo afuera del plantel. Ante esta situación, Carlos 'El Pibe' Valderrama se animó a aconsejar al actual '10' de la Selección .

"¿Quiere un consejo bacano? Que se vaya para otro equipo, porque el técnico no lo quiere y cuando el técnico no te quiere, con esa calidad que tiene, busca otro equipo. Porque si se queda, no va a jugar", inició Valderrama en diálogo con Blu Radio.

"Con la calidad que tiene, 25 años, no va a perder un año más. Entonces tome la decisión y dígale al presidente que lo venda, porque si se queda en el Real Madrid, no va a jugar. Las cosas están claras", agregó el samario, ídolo del fútbol colombiano.

Para Valderrama es claro que la posición del técnico francés no va a cambiar y más allá que el entorno restante del club acogió bien el regreso de James, el futuro será poco optimista: "Llegó a entrenar y los aficionados le hacen fiesta, el presidente le hace fiesta, los jugadores le hacen fiesta... pero el técnico que es el que manda, no lo quiere".

'El Pibe' también habló por su experiencia propia en el y de ahí la recomendación para Rodríguez: "Experiencia propia: si quiere seguir jugando al fútbol bacano, a nivel alto, váyase para otro equipo. Él necesita jugar, ya está en 25 (años), tiene que jugar. Ya el periodo de que juegue un día sí y un día no, ya lo quemó, ahora tiene que jugar".

"Con la calidad que tiene puede jugar en cualquier parte del mundo y con equipo bueno", sentenció el 'Mono'.

Sobre la situación de Radamel Falcao García, quien podría dejar el Mónaco por el , Valderrama opinó: "Falcao es más grande. Sabe lo que va a hacer, está en Mónaco, sabe lo que quiere, si se queda es capitán. Es otro problema, otra situación, él no tiene problema, es diferente".