El Comité de Competición no sanciona la celebración de Gareth Bale ante el Atlético

El Comité de Competición ha decidio no sancionarlo a pesar de la nota de denuncia que publicó LaLiga.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido no catigar el gesto que Gareth Bale realizó contra la afición del Atlético de Madrid durante la celebración del tercer gol de los merengues en el derbi madrileño que se disputó hace unas semanas en el Wanda Metropolitano al entender que no puede demostrar que sea una provocación.

LaLiga fue quién emitió el pasado 14 de febrero una nota de denuncia por el gesto de Bale: "En el minuto 73 de partido, y tras anotar el jugador del Real Madrid CF, Gareth Bale, dorsal 11, el tercer gol de su equipo, en la celebración de este, siendo audible en la grabación audiovisual del partido algunos abucheos de parte de los aficionados locales, agita el brazo derecho llevándoselo a la proximidad de su cabeza, en previsible signo de provocación animosa al público, efectuando posteriormente un ademán de posible significado obsceno y despectivo levantando el brazo doblado y golpeándose en la mitad de él con la otra mano", explica la nota del organismo, que el pasado 7 de febrero avisó que denunciaría este tipo de gestos.

Sin embargo, sólo el Comité de Competición tenía potestad para sancionar al futbolista, algo que finalmente no hará al entender que su gesto no fue una provocación que generó animosidad en el público y el galés no tendrá problemas para jugar el Clásico de Copa del Rey y el posterior de LaLiga ante el Barcelona.