El COI ya admite que valora aplazar los Juegos Olímpicos por el coronavirus

Pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) llevaba días insistiendo, por activa y por pasiva, que los se realizarían en Tokio desde el 24 de julio hasta el 9 de agosto, la cita más importante del deporte mundial puede ser aplazada, tal y como lo han admitido desde el COI en una nota oficial publicada este domingo.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG