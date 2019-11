El clásico, la prueba definitiva para Víctor Bernay como DT de Cerro Porteño

El ex-asistente de Pedro Troglio reemplazó a Miguel Russo y busca su quinto triunfo consecutivo.

Cerro Porteño está listo para visitar a Olimpia, en una nueva versión del clásico del fútbol paraguayo y que puede ser el examen final para el argentino Víctor Bernay, quien aún trabaja bajo el rótulo de ‘adiestrador interino’ del Ciclón de Barrio Obrero.

“El clima es muy bueno, es un clima de entrenamiento intenso con mucho diálogo. Es un clima óptimo, ideal. Llegamos bien, es un grupo que trabaja bien día a día, parece que son todos de la misma categoría porque todos entrenan al 100%. El condimento psicológico es importante y estamos trabajando en él”, destacó Bernay en la conferencia de prensa previa al cruce del domingo contra el Decano.

El artículo sigue a continuación

Con Bernay, el equipo cerrista lleva cuatro victorias al hilo y ha levantado su nivel de juego, algo que no modificará para visitar el Bosque. “El estilo no cambia. Uno no puede desestimar lo que ha logrado hasta el momento, el equipo tiene que salir a atacar y salir a defender. Conceptualmente hablando, no vamos a modificar nada, no vamos a modificar nuestra idea futbolística”, señaló el DT.

En cuanto al equipo, Bernay se encuentra satisfecho por poder contar con casi todo el plantel. “Los futbolistas que están entrenando, salvo Óscar Ruiz, que ya sabíamos que no iba a estar en condiciones, están a disposición para el domingo”, explicó.

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentarán este domingo, desde las 17:00, por la Fecha 17 del torneo Clausura paraguayo. El juego se desarrollará en el estadio ‘Tigo Manuel Ferreira’, con arbitraje de Eber Aquino.