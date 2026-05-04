El Chelsea sufre una humillante derrota en casa ante el filial del Nottingham Forest

El Chelsea sufrió el lunes otra dolorosa derrota en la Premier League. En Stamford Bridge, el filial del Nottingham Forest ganó 1-3. Es la sexta caída ligera consecutiva del Chelsea.

El Forest, que descansó a sus titulares para la vuelta de semifinales de la Europa League del jueves, salió con fuerza. El exdelantero del NEC Taiwo Awoniyi marcó de cabeza a los tres minutos: 0-1.

La desesperación se apoderó de Stamford Bridge, y aunque Enzo Fernández estrelló un disparo en el poste, el panorama empeoró a los 15 minutos.

Malo Gusto derribó a Awoniyi dentro del área y, tras consultar el VAR, Anthony Taylor señaló penalti. Igor Jesus lo transformó con calma: 0-2.

Justo antes del descanso, el joven debutante Jesse Derry quedó inconsciente tras chocar con Zach Abbott; fue retirado en camilla y aún se desconoce su estado.

Antes del golpe, Taylor había señalado penalti y Cole Palmer falló ante Matz Sels. El Chelsea no reaccionó tras el descanso y, en el 52’, Awoniyi sentenció con el 0-3.

Tras los lesiones de Robert Sánchez y Morgan Gibbs-White por un fuerte choque, João Pedro pareció romper la sequía goleadora de los londinenses. El delantero cabeceó un rebote que superó a Sels, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Ya en el descuento, el brasileño marcó de chilena y sentenció el 1-3.

El Chelsea complica su lucha por Europa, mientras que el Nottingham Forest, casi salvado, afronta con confianza la vuelta de la Europa League ante el Aston Villa, donde defiende el 0-1.