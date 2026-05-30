El Chelsea lanza una dolorosa pulla al Arsenal justo después de la final de la Liga de Campeones

El Arsenal no logró el sábado por la noche conquistar su primera Liga de Campeones: los londinenses cayeron en la final ante el París Saint-Germain en los penaltis. Al escuchar el pitido final, su rival, el Chelsea, no dudó en lanzar una pulla en X.

Inmediatamente después de que Gabriel Magalhães fallara el penalti decisivo, el Chelsea reaccionó.

«Visita la Casa de los Trofeos de Londres. Reserva tu tour por Stamford Bridge», publicó el club en X.

El propio Chelsea ha ganado la Liga de Campeones en dos ocasiones: en 2012 y en 2021. En este último año, se impuso al Manchester City por 0-1, gracias a un gol de Kai Havertz.

El sábado, Havertz también marcó, pero esta vez con el Arsenal: abrió el marcador en el minuto 6.

Ousmane Dembélé empató de penalti a mitad de la segunda parte y ese 1-1 llevó la final a la lotería de los penaltis.

Tras los fallos de Eberechi Eze y Gabriel, el PSG se impuso en la tanda y conquistó su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones y el segundo en su historia.