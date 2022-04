El cerebro, un órgano a entrenar en la alta competencia: Sandra Rossi y la neurociencia aplicada al deporte

“-Sandrita, ¿estás sentada?

-No, ¿me siento?

-Sí, sentate… Estamos en River.”

Estas fueron las palabras que le llegaron a Sandra Rossi en 2014. Del otro lado del teléfono estaba Marcelo Gallardo, flamante entrenador del Millonario. Hoy, ocho años y catorce títulos después, es reconocida como una pieza clave dentro de la estructura del cuerpo técnico del Muñeco.

Sandra Rossi es médica deportóloga, trabaja en neurociencia aplicada al alto rendimiento deportivo desde hace más de dos décadas. Entre otros trabajos, durante muchos años lideró el laboratorio de Entrenamiento Visual y Sensoriomotor del Cenard. Dentro del deporte tuvo participaciones con la Selección polaca de vóley, los Pumas, las Leonas, la judoca Peque Paretto, automovilistas, tenistas, y más deportistas de alto rendimiento.

“Mi función en el plantel tiene que ver con entrenar el cerebro del deportista como órgano factible de entrenar. No desde un punto de vista psicológico sino desde un punto de vista funcional. Esto significa que si al cerebro se lo estimula, responde”. Lo que busca con su trabajo es acortar tiempos de reacción, aumentar visión periférica y también mejorar los niveles de atención. Es decir, se encarga de todo lo previo a moverse.

El mundo deportivo ha sabido involucrar a la neurociencia en su rutina diaria. Por ejemplo, está el caso de Jocelyn Faubert, que creó NeuroTracker en la Universidad de Montreal en 2009, un videojuego que ayuda a mejorar la agilidad cognitiva, donde los ojos tienen que seguir esferas amarillas que saltan alrededor de una pantalla 3D. Según New York Times, el programa se extendió a más de 550 instalaciones de entrenamientos de élite en todo el mundo. Jugadores de NFL, la Selección de fútbol estadounidense, equipos de hockey y demás atletas lo usan anualmente.

Marcelo Gallardo también entendió que hay detalles en otros espacios que pueden ayudar a mejorar. Por eso en 2014, cuando decide terminar su vínculo con Nacional, vuelve al país y comienza a buscar herramientas de corte científico para incorporar a su futuro. Ahí aparece Sandra Rossi.

“Nos caímos bien, me pareció una cabeza distinta dentro de lo que era el fútbol. Me llamó mucho la atención su escucha, me pareció una persona súper inteligente”, comentó Rossi sobre el primer encuentro.

El entrenador pidió ver su trabajo en acción en el laboratorio del Cenard, observó y habló con atletas de diversas disciplinas, que le explicaron para qué les servía cada ejercicio.

Aunque informal, el vínculo siguió con reuniones mensuales. Hasta que un día Gallardo la citó y le comentó: “Mirá, yo no tengo nada en mente todavía, pero si llega a salir algo acá en el país -a mí me gustaría dirigir acá-, me encantaría que me acompañes”.

Pero, ¿qué es la neurociencia? Son todas las disciplinas que estudian el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad cerebral. Además tiene influencias de diversas disciplinas tales como medicina, biología, física, psicología, entre otras.

Rossi hace hincapié en la neuroplasticidad. Desde hace algunas décadas, se descubrió científicamente que el cerebro es un órgano moldeable, y que aquello que lo modifica es el entorno y la estimulación que recibe del exterior. Los médicos comenzaron a inventar entrenamientos para intentar que el cerebro reaccione más rápido, que logre adaptarse mejor a nuevas situaciones.

“Cada uno de los jugadores y de los escenarios tiene su propia característica cognitiva, es como el ADN”, dice Rossi. “Cada uno tendrá desarrollada, de distinta manera, habilidades como el tiempo de reacción, va a haber jugadores que son muy rápidos, otros que no tanto. Va a haber jugadores que son muy rápidos y poco efectivos, otros que no son tan rápidos, pero son muy efectivos”.



La visión periférica, tan importante en el mundo del fútbol, también difiere según la persona. No es igual entre un medicampista y un lateral, que “desarrollan otros patrones de toma de información del campo”. Thiago Alcántara, que sabe adueñarse del centro del campo como nadie, dice que "el fútbol siempre ha sido cerebral", pero específicamente hablando de la zona, ahí no hay tiempo para indentificar qué jugador es de tu equipo. No es lo mismo, por ejemplo, que en la defensa.

Todas las características mencionadas se dan en entornos con más o menos presión, con más o menos temores o confianza y generan un impacto en el juego. Lo que reconoce Rossi es que el inicio para todos es el mismo: el cerebro.

El rigor científico es importante. No hay subjetividad, todo es medible. Para ello se toma una evaluación individual a cada deportista, que después engrosa la base de datos y con ella buscan subir la vara de los límites. ¿El objetivo? Llevarlos al nivel de un deportista olímpico.



En una acción de partido, ahí donde nosotros vemos juego, un científico puede ver desde otra perspectiva. “Se presentan mecanismos íntimos a nivel bioquímico y neuronal que determinan funciones perceptivas como la visión, funciones cognitivas como la atención y la memoria, funciones ejecutivas como la toma de decisiones y funciones motoras como la planificación y la ejecución motriz. Todo esto en el mismo momento”.

Como toda inclusión novedosa, siempre tendrá detractores. Pero los argumentos de Rossi ayudan a entender el rol que cumple dentro del staff. La búsqueda es hacia un trabajo integral, donde la mente se cuide tanto como al físico.

“La idea es que no quede como un trabajo aislado, de laboratorio, que no tenga mucho que ver o que los futbolistas no entiendan por qué lo están haciendo, sino que sea parte de un todo. La idea es que los jugadores sepan que en cada uno de los días de su entrenamiento van a entrenar su cerebro y su físico”.

Hay cinco habilidades básicas que se entrenan: tiempo de reacción (simple y complejo), que es el tiempo que se tarda entre ver y ejecutar; la visión periférica, que es la visión que está por fuera de lo que uno tiene enfrente; las affordances, que es la capacidad de anticipar, de ver en el cuerpo del otro hacia dónde puede salir, lo que hace ganar a un futbolista un tiempo más en la lectura de juego. También está el MOT, que es la capacidad de mantener en el mismo momento varios elementos que son de relevancia; la atención focal y sostenida, que es la capacidad de llevar todos los sentidos a algo particular del entorno, por ejemplo no concentrarse en el público y sí en lo que pasa en el césped. Por último, la concentración, el manejo del estrés, de las emociones y también del sueño. El buen dormir repara músculo y mente.

Un día de gimnasio y neurociencia 🧠💪🏾



🎥 ¡Mirá lo mejor de la práctica de ayer en Los Ángeles! pic.twitter.com/shJkKl3uqA — River Plate (@RiverPlate) July 3, 2019

En 2014, cuando comentaba cómo iba a trabajar con los futbolistas, decía que lo haría en estaciones. Tomaba un grupo de ocho y los dividía en dos estaciones de cuatro. Además, se los divide por puesto, ya que cada posición tiene su requerimiento: defensores, volantes, delanteros y arqueros. Si bien los aprendizajes son día a día, el entrenamiento recomendado son tres veces por semana durante veinte minutos.

Un ejercicio muy común, simple y efectivo que realizan en River es aquel en el que Rossi desplaza en 180° del campo visual una serie de carteles que tienen escrito números y a seis metros pone otros completamente iguales, casi en espejo. El futbolista debe pararse entre medio, recibe algunos pases que devuelve y ahí Rossi dice un número, por ejemplo, el dos. El jugador sale hacia su derecha, busca el dos, lo agarra, luego va hacia la izquierda a dejar el número. Agarra el otro dos y lo deja en su lugar. De este modo Rossi lo está forzando a panear en el campo visual y seleccionar específicamente lo que se le pide.

El día del partido los futbolistas también pueden realizar ejercicios para activar su mente. Sandra Rossi los espera en el entrepiso del club para guiarlos. Algunos trabajan atención visual, otros concentración, visión periférica o lo que sientan necesario. Así se van midiendo qué tan despiertos están para el duelo.

Luego, en la cancha, se encuentran once personas de cada lado. El juego se llena de imponderables, de virtudes y errores, de frustraciones y alegrías. La neurociencia, o cualquier otra disciplina, nunca podrán abarcar todo lo necesario para controlar un deporte mágico como el fútbol, pero intentarán mejorar la calidad de vida y el desarrollo atlético de los protagonistas, que no es poco.