El Celtic ganó la liga escocesa el sábado tras un desenlace espectacular: venció 3-1 al Heart of Midlothian con dos goles en los últimos minutos.

La temporada ha sido agitada para el Celtic: Brendan Rodgers fue destituido en octubre, y tras la etapa de Martin O’Neill y Wilfried Nancy como interinos, O’Neill se hizo cargo de forma permanente.

Tras los altibajos del Celtic, el Hearts soñó con su primer título desde 1960 y con romper el duopolio Celtic-Rangers, inalterado desde 1985.

El sábado, en la última jornada, el líder, el Hearts, visitaba al Celtic, que tenía un punto menos. Al Hearts le bastaba un empate, mientras que el Celtic tenía que ganar.

El Hearts, con Jordi Altena de titular, se adelantó justo antes del descanso: Lawrence Shankland cabeceó un córner al segundo palo y pareció sentenciar el partido: 0-1.

Sin embargo, justo antes del descanso llegó el 1-1: penalti de Alexandros Kyziridis por mano y transformación de Arne Engels.

En la segunda parte el Celtic se lanzó al ataque. Kelechi Iheanacho estrelló un balón en el poste, pero Daizen Maeda marcó el 2-1 a puerta vacía justo antes del final; el gol fue anulado por fuera de juego en un primer momento, pero la decisión resultó errónea. En el descuento, Callum Osmand sentenció con un contraataque (3-1). Así, el Celtic conquistó su 56.º título liguero.