El 'casting' de delanteros para el Atlético de Madrid: candidatos, posibilidades y opciones

Rescindido el contrato de Costa, el Atleti busca delanteros: repasamos las posibilidades del mercado para los colchoneros

Rescindido el contrato de Diego Costa, ahora el Atleti busca delantero en el mercado de invierno. Busca un perfil bueno, bonito y barato, pero el margen es muy estrecho. El club ya excedió el límite de coste de plantilla y aunque pudo maniobrar para fichar a Geoffrey Kondogbia, ahora tendrá que hacer encaje de bolillos para inscribir a otro jugador. Con la marcha de Costa, que cobraba 10 millones netos por temporada , el Atleti se ahorra la mitad de su ficha y rebaja masa salarial, pero si el equipo de Simeone quiere encontrar refuerzos, sólo tendrá dos escenarios posibles: el primero, buscar una cesión; el segundo, vender a algún jugador para poder comprar a otro. ¿Qué candidatos hay para la delantera atlética? En Goal repasamos varios nombres e potenciales refuerzos y analizamos cómo está el ‘casting’ de delanteros para el Atleti.

Raúl De Tomás (RCD ). En su día, el RCD Espanyol pagó 22.5 millones por Raúl De Tomás, que pasó de jugar la UCL con el a intentar salvar al cuadro perico del descenso. Se le firmó el salario más alto de su plantilla, 4.5 M€ brutos al año, unos 2.25 M€ netos, con un contrato de seis temporadas. En Segunda, ahora mismo, está percibiendo la mitad de ese salario. Eso sí, la cláusula por la que podía salir liberado siendo cedido a un Primera ya ha caducado y su cláusula de rescisión asciende a 60 millones de euros, una cantidad prohibitiva. El Espanyol no quiere vender a mitad de temporada y, en caso de hacerlo, debería vender por unos 30 millones de euros como mínimo, ya que Benfica todavía conserva un 20% de la plusvalía de un hipotético traspaso. Fichar a Raúl De Tomás, ahora mismo y a pesar de los múltiples rumores en diferentes medios, es realmente complicado para el Atleti.

Arkadiusz Milik (SC Nápoles). El polaco es un objetivo de la dirección deportiva del club, que lleva meses insistiendo en su contratación. Con 48 goles en 122 partidos en el club partenopeo, el futbolista estaría más que encantado de recalar en el Atleti. No está inscrito en ninguna competición y necesita minutos como sea para poder jugar la con su selección este verano. Siendo un delantero talentoso, su perfil no acaba de ser un jugador que convenza del todo a Simeone. Problemas, tres: Primero, el estado de su rodilla: sufrió dos lesiones gravísimas. Segundo, su precio: vendría a costar unos 20 millones de euros, una cantidad inasumible para el cuadro rojiblanco ahora mismo. Y tercero, cerrar un trato con Aurelio De Laurentiis, uno de los negociadores más duros entre los presidentes de Europa. Ficharle, difícil.

Maxi Gómez ( CF). El club ché le contrató en 2019 en una operación con el que incluía una cantidad económica de unos 30 millones de euros y los fichajes de Santi Mina y de Jorge Sáenz. Maxi tiene contrato en vigor y una cláusula inasumible de 140 millones. ¿Querría el Valencia CF vender a un delantero de gran nivel como Maxi? En condiciones normales, nunca. ¿Podría hacerlo ahora? A nadie debería sorprenderle, como sucedió con Kondogbia. Peter Lim quiere recuperar el dinero prestado al club y el último balance contable de la entidad indica que tendrán que vender más activos para recuperarse de las pérdidas del último ejercicio. A favor del Atleti, la necesidad del Valencia de hacer “caja” y la excelente relación de Gil Marín con Peter Lim y Jorge Mendes. Y en contra, dos problemas: primero, tiene cubiertas las tres plazas de jugadores extracomunitarios; y segundo, no podría afrontar una operación de compra elevada.

Gio Simeone ( ). El “cholito” la está rompiendo en el conjunto sardo, procedente de la . Rojiblanco confeso y objetivo de y , Gio es uno de los delanteros que más gusta entre los aficionados del , aunque el entrenador colchonero y a la sazón, padre del delantero, Diego Pablo Simeone, tiene clara su postura: “Me encantaría traerlo. Pero no le haría bien a él hoy, la gente es mala y enseguida busca situaciones que no existen”. Más allá de suspicacias, el apellido no debería pesar si el Atleti quiere a Gio. Por rendimiento deportivo, responde al perfil ideal: ficharía un delantero todoterreno, por no mucho dinero y con potencial enorme. Tiene 25 años, ha debutado con la selección argentina, ve puerta con facilidad en la – ha anotado más goles el último año que Milik en o que Maxi Gómez en - y encajaría en el rol para poder dosificar a Luis Suárez y ser su recambio de garantía. Si el Atleti diera el paso, la operación podría estar en torno a los 12 millones de euros.

Loren Morón (Real ). Pellegrini tiene “overbooking” de delanteros: tony Sanabria, Borja Iglesias y Loren Morón. El marbellí, máximo goleador del club bético el curso pasado con 10 goles, tiene contrato hasta 2024 y una cláusula que oscila entre los 50-60 millones de euros. Fuentes solventes confirman a Goal que el Real Betis está abierto a escuchar ofertas, pero cabe tener en cuenta que ya rechazaron 12 millones por el jugador en verano y que, en caso de negociación, pedirían mínimo 15 “kilos”. Loren, que ya estuvo cerca de acabar en el Barça, que finalmente firmaría a Braithwaite, es un delantero potente, trabajador y que ve más puerta de lo que parece. Si llegase, no tendría reparos en ser el suplente habitual de Suárez.