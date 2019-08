El 'caso' James: el Madrid no quiere venderle al Atleti...pero necesita dinero

El Real Madrid intenta que James no acabe siendo rojiblanco y le está ofreciendo a otros equipos, pero...

¿Qué está pasando con James Rodríguez? El colombiano pidió hace meses al Bayern de Múnich que no ejecutase su opción de compra y volvió al . Sin embargo, el jugador sigue sin contar para Zinedine Zidane, que no desea que siga en la plantilla madridista. Una circunstancia que no se entiende en la zona noble del Bernabéu, donde se sigue considerando a James un gran jugador y un futbolista válido para potenciar a la plantilla. Sin embargo, Zidane sigue empeñado en que el cafetero salga. James, que cuenta con ofertas de varios equipos, desea seguir viviendo en Madrid y tiene una buena oferta del . Simeone estaría encantado con su llegada y si el Madrid no le quiere, en el Metropolitano sería recibido con los brazos abiertos.

El pasado 14 de mayo, la web "Esto es Atleti" anunció que el club rojiblanco tenía un acuerdo con el Real Madrid por James Rodríguez. De hecho, se apuntaba que el traspaso se iba a cerrar en una cantidad cercana a los 50 millones de euros, variables incluidos. Gil Marín, consejero delegado del Atleti, ya manifestó que la operación "depende de Florentino Pérez". Sin embargo, a pesar de que diferentes medios de comunicación apuntan que al Real Madrid no le importaría vender a James al Atleti, eso no es así. De hecho, a pesar de que el Real Madrid necesita dinero en "cash" para poder afrontar diferentes operaciones de fichajes en el mercado, es el club blanco el que no desea ver a James de rojiblanco. De ahí que esté intentando meterle en diferentes operaciones y que según ha podido saber Goal, le haya ofrecido a diferentes conjuntos europeos, como a o .

A eso hay que añadir el interés del Nápoles, que lleva tiempo peleando su fichaje, pero que no llega a las cantidades que demanda y pide el Real Madrid que prefiere ver a James en que en el rival de la capital. Al final, como James sigue sin ceder, el tiempo sigue corriendo a favor del Atlético de Madrid. El Madrid necesita dinero, Zidane no quiere al colombiano y el Atleti sí tiene el dinero que el Real pide por el jugador. El Nápoles, que insiste en firmarle como cedido, no tiene la liquidez colchonera.

Es un hecho que al Real Madrid, después de haberse quedado sin Marcos Llorente o Mario Hermoso, que eran jugadores suyos, no le haría gracia quedarse ahora sin James. Sentaría realmente mal al madridismo. Sin embargo parece bastante peor quedarse con un jugador al que no quiere Zidane y por el cual nadie da el dinero que pide el club. Sin duda, es una situación realmente comprometida para Florentino Pérez. El Real Madrid lleva 20 días sin solucionar el futuro de James, que se ha convertido en un caramelo envenenado. El Atleti sigue a la espera, convencido de que el Madrid cederá. Y Simeone parece decidido a esperar a James hasta el final.