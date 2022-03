El 'caso Haaland': filtraciones, cifras infladas y escenario de negociación

¿Dónde jugará Erling Braut Haaland la próxima temporada? Esa es la pregunta del millón de dólares que tiene en vilo a los aficionados, hartos de que, día sí y día también, aparezcan diferentes versiones sobre el futuro del noruego. En la complicada selva del mercado de fichajes, donde los escenarios cambian a la velocidad de la luz porque cuando el dinero entra por la puerta el amor sale por la ventana, el juego es del de siempre. El puzle: jugador, agentes, club tenedor de sus derechos y club comprador. El tablero: los medios de comunicación y su impacto en las poderosas redes sociales, que amplifican su mensaje, lo corrompen y deterioran. Las reglas del juego no existen: Todos filtran, todos cuentan lo que les interesa contar y todos se arrogan su versión como la más veraz y la más exclusiva.

Medias verdades, informaciones y rumores

Curados de espanto, hartos de medias verdades, los aficionados demandan rigor, aunque en los fichajes las noticias van más rápidas que la realidad. El personal está harto de que le vendan humo y exige dos premisas que no están de moda: rigor y coherencia. La pregunta es ¿qué sabemos en realidad del fichaje de Haaland? En GOAL analizamos el contexto real y tratamos de poner algo de luz con información, no especulación. Matiz: los periodistas nos enteramos del 10% de lo que realmente sucede y cuando nos enteramos y lo publicamos, es porque una de las partes está interesada en que se conozca. Incluso cuando la situación no es tal y como nos han revelado, porque todo cambia de un día para otro. Esto es lo que sabemos.





La cláusula liberatoria de Haaland



Erling Haaland tiene una cláusula liberatoria en su contrato por 75 millones de euros, que tendría vigencia hasta finales del próximo mes de abril. Este extremo ha sido negado y reconocido, en diferentes ocasiones, por diferentes actores. ¿Existe cláusula escrita o todo obedece a un pacto verbal entre las partes por esa cantidad? El Dortmund sigue haciendo esfuerzos para conseguir renovar al noruego. Se han producido varios contactos para convencer al delantero, su agente y entorno de que frene su salida este verano, hasta ahora, sin éxito. El Dortmund ve cómo el tiempo apremia sus intereses y está buscando en el mercado posibles sustitutos de futuro, porque entiende que el noruego cambiará de club. Han circulado diferentes informaciones que apuntan que el club que quiera a Haaland no sólo deberá pagar la cláusula, sino también un dinero “extra” como compensación para el Dortmund. Hasta la fecha, GOAL no ha podido contrastar que esta información es cierta.





Haaland: Comisiones "infladas" y salario "real"



Las comisiones “infladas” de Haaland. Ríos de tinta han corrido sobre las cifras de la posible operación. Cifras que engordan y adelgazan dependiendo del medio de comunicación que las publica. Cifras que, dependiendo del interés de la fuente que las filtra, se disparan o menguan. GOAL está en condiciones de asegurar que las cifras que circulan por diferentes medios respecto a las comisiones que se pagarían por el traspaso están muy infladas y no se corresponden con el posible escenario que contemplaría su fichaje. Se especula con comisiones en torno a 50 millones de euros para el padre del jugador y para el representante, extremo que a GOAL no le consta en este momento. Más bien lo contrario. En el caso de que Haaland decidiese salir, esas comisiones serían sensiblemente menores.

El salario de Haaland. Hace meses, un club inglés movió ficha para conocer las condiciones económicas necesarias para poder firmar al noruego. Según pudo saber GOAL, a ese club le solicitaron una ficha anual de 35 millones netos de euros por temporada. Un salario astronómico. Sin embargo, los meses han pasado, el tiempo juega en contra del Dortmund y a favor de Haaland, y ahora los clubes que aparecen son mucho más poderosos que aquel club inglés, que se retiró de la puja. Ahora mismo, Haaland estaría de acuerdo con llegar a un gran club siempre y cuando su ficha estuviera en torno a los 20-25 millones de euros netos por campaña, cifra asumible para la economía de Real Madrid o Man. City.



Real Madrid: Fichaje posible, pero prudencia extrema



Haaland y el Real Madrid. Más allá de las diferentes filtraciones aparecidas respecto al interés del cuadro madridista en el noruego (dudas por las lesiones, la teoría de que no sería bueno coincidir con Mbappé el mismo verano, la teoría de qué hacer con Benzema o la posible mala relación con el agente Mino Raiola), lo que realmente sabemos es que sí han existido conversaciones informales telefónicas, de club a club. El interés del Madrid es real, el club está trabajando en esa dirección y aunque la prioridad absoluta es Mbappé, el club madrileño está bien colocado para conseguir el fichaje, porque mantiene excelentes relaciones con la cúpula del Dortmund, que no venderá al jugador sin avisar antes al Real Madrid del futuro del futbolista. El Madrid sí puede afrontar económicamente esta operación, porque tiene una economía saneada y el fichaje cabría en su “fair play” actual. Por otro lado, desde la cúpula madridista se prefiere mantener la cautela y se filtran mensajes que invitan a la prudencia. El club quiere dejar claro que hará lo que pueda por realizar el fichaje, pero no quiere dar sensación de euforia para frenar el impacto de una posible decepción entre su masa social. De manual.

City: Operación asumible y Guardiola como gran seductor



Haaland y el Manchester City. El gran rival del cuadro blanco, ahora mismo, es el City. A pesar de que también existe interés en la opción Harry Kane, los “citizen” disponen del líquido suficiente como para acometer una operación que estaría por encima de los 200 millones de euros, incluyendo pago de cláusula, comisiones y salario del noruego. En el club se entiende que Haaland sería un gran salto de calidad y el refuerzo definitivo para lograr el gran objetivo que persigue el club: la Champions League. Guardiola está ejerciendo su poder de persuasión - no es la primera vez que se implica personalmente en un fichaje-, Begiristain estrecha el cerco y el City trata de lograr convencer al jugador de que pondrán un gran proyecto deportivo a su disposición. En el club inglés conocen de sobra el interés del Real Madrid, pero son moderadamente optimistas en cuanto a ganar la carrera por el fichaje de Haaland. Entienden que el mes de abril será clave para conocer las posibilidades reales que tienen para fichar al noruego.

Opción Barça: del optimismo a las 'cuentas de la lechera'

Haaland y el Barcelona. La posible llegada del noruego al Camp Nou es, ahora mismo, remota. A pesar de las múltiples portadas, tertulias e informaciones aparecidas, el Barça ha frenado su optimismo y ahora envía mensajes de prudencia. La situación económica del club es delicada. En el Barça saben que Haaland se ha convertido ya en una subasta pública televisada, movimiento a movimiento, donde tienen casi imposible convencerle. Laporta tiene una estrecha relación con Raiola. Sin embargo, para fichar a Haaland, el club necesitaría completar con éxito movimientos importantes: renegociar el acuerdo con ‘CVC’, vender activos como ‘Barça Studios’ o ‘BLM’ e incluso rebajar masa salarial o vender jugadores este verano. Eso, para poder competir el fichaje. Ahora mismo, Haaland es una especie de ‘cuenta de la lechera’. Quizá por eso, el optimismo se mantiene en privado, mientras que en público, se ha frenado en seco. Hacen bien porque, ahora mismo, otros clubes están mucho mejor situados para firmar este verano al noruego.

Rubén Uría