El canterano del Ajax, aclamado: «El sábado fue el mejor centrocampista en el ArenA»

Henk Spaan sigue encantado con Ramiz Zerrouki. El columnista de Het Parool vio jugar a menudo al jugador de Ámsterdam en la cantera del Ajax, pero el sábado por la noche disfrutó de su actuación como dominador del centro del campo del FC Twente.

En «Spaan geeft punten», Zerrouki obtiene un 8. El jugador del Ajax espera con ilusión el próximo verano. «Argelia disputará el Mundial, donde Zerrouki podrá consolidar su reputación».

Spaan disfruta de su evolución. «Hace diez años que el Ajax probó a ese joven delgadísimo y lo dejó marchar gratis al Twente. Por entonces, llevaba seis años en las categorías inferiores del Ajax».

«El sábado por la noche fue el mejor centrocampista en el Arena. No se puede decir nada en su contra, porque fracasó en el Feyenoord y todo eso. Por cierto, su disparo lejano fue bastante fácil de parar para el recién fichado Paes», opina Spaan.

Desde el punto de vista contractual, Zerrouki regresará al Feyenoord al final de esta temporada, donde tiene contrato hasta mediados de 2027. Parece que va a ser vendido definitivamente.

Zerrouki marcó el primer gol el sábado por la noche en el Johan Cruijff ArenA. El FC Twente acabó ganando 1-2 al Ajax.

De este modo, los Tukkers se sitúan por encima de los de Ámsterdam, que es casi seguro que no jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada.