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El camino de Portugal hacia la final del Mundial: partido confirmado de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y más información

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No te pierdas a Portugal en el Mundial: descubre sus partidos y rivales.

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los aficionados portugueses soñaban con que su talentoso equipo lograra el primer título mundial del país. El optimismo crecía gracias a una plantilla de estrellas que buscaba mantener su sólida campaña de clasificación. En el Grupo K, tras un tenso 1-1 ante la República Democrática del Congo, Portugal se impuso 5-0 a Uzbekistán y empató 0-0 con Colombia, acabando segunda.

Portugal llegó a cuartos en 2022 y sigue siendo potencia, pero aún busca su primer título. Ahora, el equipo de Roberto Martínez afronta un duelo de alto riesgo en el Estadio de Toronto contra Croacia, segunda del Grupo L. 

A continuación se detalla el camino que les queda hasta la final del 19 de julio, con los posibles rivales en esta búsqueda de la gloria.

Resultados y próximos partidos de Portugal en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local / SAST)

Estadio

Resultado / Entradas

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CT)

Estadio de Houston, Houston

1-1

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h, hora central)

Estadio de Houston, Houston

Portugal ganó 5-0

Sábado 27 de junio

Colombia vs. Portugal (19:30 h, hora del Este)

Estadio de Miami, Miami Gardens

0-0

Jueves 2 y viernes 3 de julio

Portugal vs. Croacia (19:00 ET / 01:00 SAST)

Estadio de Toronto, Toronto

Entradas

El camino de Portugal hacia la final del Mundial 2026

Al haber quedado segundo en el Grupo K, estos son los posibles cruces hasta la final del 19 de julio. Si vence a Croacia, en octavos le esperaría en Dallas un duro rival: España o Austria. En cuartos podría medirse a Bélgica o EE. UU., en semis a Francia o Países Bajos, y en la final a Argentina, Brasil o Inglaterra.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

2 de julio (19:00 h, hora del Este)

Octavos de final

Estadio de Toronto (Toronto)

Portugal vs. Croacia

Entradas

6 de julio (14:00 h, hora central)

Octavos de final

Estadio de Dallas (Arlington)

Partido 93: vs. España o Austria

Entradas

10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)

Cuartos de final

Estadio de Los Ángeles (Inglewood)

Partido 98: vs. ganador del partido 94 (EE. UU./Bélgica/Senegal)

Entradas

14 de julio (15:00 h, hora central)

Semifinales

Estadio de Dallas (Arlington)

Partido 101: vs. ganador del partido 97 (Francia/Alemania/Países Bajos)

Entradas

19 de julio (20:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)

Entradas

Grupo K – Clasificación final 

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Clasificación

1.º

Colombia

3

2

1

0

4

1

+3

7

Clasificado

2.º

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Clasificado

3.º

República Democrática del Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Clasificado

4.º

Uzbekistán

3

0

0

3

2

11

-9

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Portugal

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para el Mundial de Portugal: ¿cuánto cuestan?

Entradas para el Mundial de Portugal: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las posibles fases del torneo de Portugal:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y Cuartos

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200–500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350

350–1.350

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Portugal para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Defensas

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

París Saint-Germain


Nélson Semedo

Fennerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Centrocampistas

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

París Saint-Germain


João Neves

París Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Delanteros

Cristiano Ronaldo (capitán)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

París Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad