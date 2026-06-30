El camino de Portugal hacia la final del Mundial: partido confirmado de dieciseisavos, posibles cuadros, calendario y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de Portugal tenían enormes expectativas de que su plantilla, repleta de talento, pudiera conquistar por fin el primer título mundial de la historia del país. Este optimismo se vio impulsado por una nómina de estrellas dispuesta a dar continuidad a una fase de clasificación dominante. Aunque el equipo se enfrentó a un Grupo K muy competitivo, comenzó con un tenso empate 1-1 ante una resistente RD Congo, pero encontró su ritmo para superar los partidos restantes, aplastando a Uzbekistán por 5-0 y peleando hasta lograr un empate táctico 0-0 con Colombia, para asegurar la segunda plaza del grupo.

Portugal alcanzó los cuartos de final en 2022 y se ha mantenido de forma constante como una gran potencia del fútbol mundial, pero el premio definitivo se le ha resistido. Ahora le espera una batalla de altos vuelos al equipo de Roberto Martínez en el Toronto Stadium frente a Croacia, segunda del Grupo L.

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Este es el camino exacto que le espera desde ahora hasta la final del Mundial el 19 de julio, con el detalle de los posibles enfrentamientos en esta búsqueda de la gloria global.

Resultados de Portugal en el Mundial 2026 y próximos partidos

Fecha Partido (local / SAST) Estadio Resultado final / Entradas Miércoles, 17 de junio Portugal vs RD Congo (12:00 PM CT) Houston Stadium, Houston 1-1 Martes, 23 de junio Portugal vs Uzbekistán (12:00 PM CT) Houston Stadium, Houston Portugal ganó 5-0 Sábado, 27 de junio Colombia vs Portugal (7:30 PM ET) Miami Stadium, Miami Gardens 0-0 Jueves, 2 de julio / viernes, 3 de julio Portugal vs Croacia (7:00 PM ET / 01:00 SAST) Toronto Stadium, Toronto Entradas

El camino de Portugal hacia la final del Mundial 2026

Como Portugal acabó segunda en el Grupo K, estas son las fechas, horarios y sedes en las que jugará si logra avanzar hasta la final del Mundial el 19 de julio. Si Portugal vence a Croacia, entonces podría esperarle en Dallas un duelo de enorme exigencia ante dos pesos pesados como España o Austria en los octavos de final. Después de eso, podría medirse a Bélgica o Estados Unidos en los cuartos de final, a Francia o Países Bajos en las semifinales, y a potencias como Argentina, Brasil o Inglaterra en la final.

Fecha (hora local del inicio) Ronda Estadio Posible partido Entradas 2 de julio (7pm ET) Dieciseisavos de final Toronto Stadium (Toronto) Portugal vs Croacia Entradas 6 de julio (2pm CT) Octavos de final Dallas Stadium (Arlington) Partido 93: vs España o Austria Entradas 10 de julio (12pm PT) Cuartos de final Los Angeles Stadium (Inglewood) Partido 98: vs ganador del partido 94 (Estados Unidos/Bélgica/Senegal) Entradas 14 de julio (3pm CT) Semifinales Dallas Stadium (Arlington) Partido 101: vs ganador del partido 97 (Francia/Alemania/Países Bajos) Entradas 19 de julio (8pm ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Partido 104: vs ganador del partido 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra) Entradas

Grupo K - Clasificación final

Posición Equipo Jugados G E P GF GC DG Pts Estado 1.º Colombia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Clasificada 2.º Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Clasificada 3.º RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Clasificada 4.º Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0 Eliminada

Cómo comprar entradas de Portugal para el Mundial

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Estas suelen ser a menudo las mejores opciones para los partidos de eliminatorias con alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Entradas de Portugal para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

Entradas de Portugal para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026. Las entradas para la fase de grupos comenzaron desde solo 60 $ (para categorías específicas de aficionados), mientras que los precios para la final pueden alcanzar los 6.730 $.

A continuación, se muestran los rangos de precios estimados para las posibles fases del torneo de Portugal:

Categoría Fase de grupos Dieciseisavos de final - cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 350 $ - 1.350 $

¿Quién está en la plantilla de Portugal para el Mundial 2026?

Esta es la plantilla oficial de 26 jugadores que representa a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Defensas Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Centrocampistas Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Delanteros Cristiano Ronaldo (capitán) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



