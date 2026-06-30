El camino de Portugal hacia la final del Mundial: partido confirmado de dieciseisavos, posibles cuadros, calendario y más información

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de Portugal tenían enormes expectativas de que su plantilla, repleta de talento, pudiera conquistar por fin el primer título mundial de la historia del país. Este optimismo se vio impulsado por una nómina de estrellas dispuesta a dar continuidad a una fase de clasificación dominante. Aunque el equipo se enfrentó a un Grupo K muy competitivo, comenzó con un tenso empate 1-1 ante una resistente RD Congo, pero encontró su ritmo para superar los partidos restantes, aplastando a Uzbekistán por 5-0 y peleando hasta lograr un empate táctico 0-0 con Colombia, para asegurar la segunda plaza del grupo.
Portugal alcanzó los cuartos de final en 2022 y se ha mantenido de forma constante como una gran potencia del fútbol mundial, pero el premio definitivo se le ha resistido. Ahora le espera una batalla de altos vuelos al equipo de Roberto Martínez en el Toronto Stadium frente a Croacia, segunda del Grupo L.
Evaluar los posibles caminos del cuadro ayuda a los apostantes a identificar un posible desgaste, los kilómetros de viaje y los emparejamientos tácticos complicados antes de las rondas eliminatorias. Si planeas hacer apuestas al ganador del cuadro o pronósticos de partidos en una plataforma digital moderna, empezar con crédito de la casa es una gran opción. Descubre cómo reclamar tus recompensas de bienvenida usando nuestro exclusivo código promocional de Stake.
Este es el camino exacto que le espera desde ahora hasta la final del Mundial el 19 de julio, con el detalle de los posibles enfrentamientos en esta búsqueda de la gloria global.
Resultados de Portugal en el Mundial 2026 y próximos partidos
Fecha
Partido (local / SAST)
Estadio
Resultado final / Entradas
Miércoles, 17 de junio
Portugal vs RD Congo (12:00 PM CT)
Houston Stadium, Houston
1-1
Martes, 23 de junio
Portugal vs Uzbekistán (12:00 PM CT)
Houston Stadium, Houston
Portugal ganó 5-0
Sábado, 27 de junio
Colombia vs Portugal (7:30 PM ET)
Miami Stadium, Miami Gardens
0-0
Jueves, 2 de julio / viernes, 3 de julio
Portugal vs Croacia (7:00 PM ET / 01:00 SAST)
Toronto Stadium, Toronto
El camino de Portugal hacia la final del Mundial 2026
Como Portugal acabó segunda en el Grupo K, estas son las fechas, horarios y sedes en las que jugará si logra avanzar hasta la final del Mundial el 19 de julio. Si Portugal vence a Croacia, entonces podría esperarle en Dallas un duelo de enorme exigencia ante dos pesos pesados como España o Austria en los octavos de final. Después de eso, podría medirse a Bélgica o Estados Unidos en los cuartos de final, a Francia o Países Bajos en las semifinales, y a potencias como Argentina, Brasil o Inglaterra en la final.
Fecha (hora local del inicio)
Ronda
Estadio
Posible partido
Entradas
2 de julio (7pm ET)
Dieciseisavos de final
Toronto Stadium (Toronto)
Portugal vs Croacia
6 de julio (2pm CT)
Octavos de final
Dallas Stadium (Arlington)
Partido 93: vs España o Austria
10 de julio (12pm PT)
Cuartos de final
Los Angeles Stadium (Inglewood)
Partido 98: vs ganador del partido 94 (Estados Unidos/Bélgica/Senegal)
14 de julio (3pm CT)
Semifinales
Dallas Stadium (Arlington)
Partido 101: vs ganador del partido 97 (Francia/Alemania/Países Bajos)
19 de julio (8pm ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partido 104: vs ganador del partido 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)
Grupo K - Clasificación final
Posición
Equipo
Jugados
G
E
P
GF
GC
DG
Pts
Estado
1.º
Colombia
3
2
1
0
4
1
+3
7
Clasificada
2.º
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Clasificada
3.º
RD Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Clasificada
4.º
Uzbekistán
3
0
0
3
2
11
-9
0
Eliminada
Cómo comprar entradas de Portugal para el Mundial
Este es el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Estas suelen ser a menudo las mejores opciones para los partidos de eliminatorias con alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.
Entradas de Portugal para el Mundial: ¿cuánto cuestan?
Entradas de Portugal para el Mundial: ¿cuánto cuestan?
La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026. Las entradas para la fase de grupos comenzaron desde solo 60 $ (para categorías específicas de aficionados), mientras que los precios para la final pueden alcanzar los 6.730 $.
A continuación, se muestran los rangos de precios estimados para las posibles fases del torneo de Portugal:
Categoría
Fase de grupos
Dieciseisavos de final - cuartos
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Categoría 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
350 $ - 1.350 $
¿Quién está en la plantilla de Portugal para el Mundial 2026?
Esta es la plantilla oficial de 26 jugadores que representa a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Defensas
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Centrocampistas
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Delanteros
Cristiano Ronaldo (capitán)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad