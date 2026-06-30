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El camino de Portugal hacia la final del Mundial: partido confirmado de dieciseisavos, posibles cuadros, calendario y más información

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No pierdas la oportunidad de ver a Portugal en acción en el Mundial, dónde jugará y contra quién jugará

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de Portugal tenían enormes expectativas de que su plantilla, repleta de talento, pudiera conquistar por fin el primer título mundial de la historia del país. Este optimismo se vio impulsado por una nómina de estrellas dispuesta a dar continuidad a una fase de clasificación dominante. Aunque el equipo se enfrentó a un Grupo K muy competitivo, comenzó con un tenso empate 1-1 ante una resistente RD Congo, pero encontró su ritmo para superar los partidos restantes, aplastando a Uzbekistán por 5-0 y peleando hasta lograr un empate táctico 0-0 con Colombia, para asegurar la segunda plaza del grupo.

Portugal alcanzó los cuartos de final en 2022 y se ha mantenido de forma constante como una gran potencia del fútbol mundial, pero el premio definitivo se le ha resistido. Ahora le espera una batalla de altos vuelos al equipo de Roberto Martínez en el Toronto Stadium frente a Croacia, segunda del Grupo L. 

Evaluar los posibles caminos del cuadro ayuda a los apostantes a identificar un posible desgaste, los kilómetros de viaje y los emparejamientos tácticos complicados antes de las rondas eliminatorias. Si planeas hacer apuestas al ganador del cuadro o pronósticos de partidos en una plataforma digital moderna, empezar con crédito de la casa es una gran opción. Descubre cómo reclamar tus recompensas de bienvenida usando nuestro exclusivo código promocional de Stake.

Este es el camino exacto que le espera desde ahora hasta la final del Mundial el 19 de julio, con el detalle de los posibles enfrentamientos en esta búsqueda de la gloria global.

Resultados de Portugal en el Mundial 2026 y próximos partidos

Fecha

Partido (local / SAST)

Estadio

Resultado final / Entradas

Miércoles, 17 de junio

Portugal vs RD Congo (12:00 PM CT)

Houston Stadium, Houston

1-1

Martes, 23 de junio

Portugal vs Uzbekistán (12:00 PM CT)

Houston Stadium, Houston

Portugal ganó 5-0

Sábado, 27 de junio

Colombia vs Portugal (7:30 PM ET)

Miami Stadium, Miami Gardens

0-0

Jueves, 2 de julio / viernes, 3 de julio

Portugal vs Croacia (7:00 PM ET / 01:00 SAST)

Toronto Stadium, Toronto

Entradas

El camino de Portugal hacia la final del Mundial 2026

Como Portugal acabó segunda en el Grupo K, estas son las fechas, horarios y sedes en las que jugará si logra avanzar hasta la final del Mundial el 19 de julio. Si Portugal vence a Croacia, entonces podría esperarle en Dallas un duelo de enorme exigencia ante dos pesos pesados como España o Austria en los octavos de final. Después de eso, podría medirse a Bélgica o Estados Unidos en los cuartos de final, a Francia o Países Bajos en las semifinales, y a potencias como Argentina, Brasil o Inglaterra en la final.

Fecha (hora local del inicio)

Ronda

Estadio

Posible partido

Entradas

2 de julio (7pm ET)

Dieciseisavos de final

Toronto Stadium (Toronto)

Portugal vs Croacia

Entradas

6 de julio (2pm CT)

Octavos de final

Dallas Stadium (Arlington)

Partido 93: vs España o Austria

Entradas

10 de julio (12pm PT)

Cuartos de final

Los Angeles Stadium (Inglewood)

Partido 98: vs ganador del partido 94 (Estados Unidos/Bélgica/Senegal)

Entradas

14 de julio (3pm CT)

Semifinales

Dallas Stadium (Arlington)

Partido 101: vs ganador del partido 97 (Francia/Alemania/Países Bajos)

Entradas

19 de julio (8pm ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partido 104: vs ganador del partido 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)

Entradas

Grupo K - Clasificación final 

Posición

Equipo

Jugados

G

E

P

GF

GC

DG

Pts

Estado

1.º

Colombia

3

2

1

0

4

1

+3

7

Clasificada

2.º

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Clasificada

3.º

RD Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Clasificada

4.º

Uzbekistán

3

0

0

3

2

11

-9

0

Eliminada

Cómo comprar entradas de Portugal para el Mundial

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Estas suelen ser a menudo las mejores opciones para los partidos de eliminatorias con alta demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

Entradas de Portugal para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

Entradas de Portugal para el Mundial: ¿cuánto cuestan?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026. Las entradas para la fase de grupos comenzaron desde solo 60 $ (para categorías específicas de aficionados), mientras que los precios para la final pueden alcanzar los 6.730 $.

A continuación, se muestran los rangos de precios estimados para las posibles fases del torneo de Portugal:

Categoría

Fase de grupos

Dieciseisavos de final - cuartos

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

350 $ - 1.350 $

¿Quién está en la plantilla de Portugal para el Mundial 2026?

Esta es la plantilla oficial de 26 jugadores que representa a Portugal en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Defensas

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Centrocampistas

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Delanteros

Cristiano Ronaldo (capitán)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad


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