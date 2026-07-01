Crece la confianza en México en que sus queridas estrellas del fútbol puedan llegar hasta el final en el Mundial 2026 de la FIFA y conquistar el mayor premio de este deporte el 19 de julio.
México, coanfitrión del Mundial, fue una de las únicas tres selecciones, junto a Francia y Argentina, que avanzaron a las eliminatorias con un pleno de victorias. Además, mantuvo su impresionante registro defensivo, sin encajar ni un solo gol, al derrotar también a Ecuador en los dieciseisavos de final.
Cuando México organizó el Mundial en 1970 y 1986, alcanzó los cuartos de final en ambas ocasiones. El hecho de que juegue en casa en los octavos de final también le servirá de impulso para emular esas gestas anteriores e incluso superarlas.
El siguiente rival del equipo de Javier Aguirre será Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México este domingo, 5 de julio.
Analizar los cuadros hacia la final pone de relieve lo crucial que son la posición en la fase de grupos y el camino potencial evitado para los aspirantes al torneo. Para asegurarte de que tus apuestas combinadas personalizadas cuenten con excepcionales recompensas de registro desde el primer día, introducir un código de registro es imprescindible. Consulta nuestro análisis paso a paso para reclamar tus recompensas de bienvenida con nuestro actual código promocional de bet365.
Deja que GOAL te muestre todos los posibles caminos y rivales que esperan a México de aquí a la final del Mundial del 19 de julio, y cómo puedes reservar entradas para verlo en acción en su búsqueda de la gloria mundial.
Partidos y resultados de México en el Mundial 2026
Fecha
Partido (hora local de inicio)
Sede
Resultado final / Entradas
Jueves, 11 de junio
México vs Sudáfrica (13:00 CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
México ganó 2-0
Jueves, 18 de junio
México vs Corea del Sur (19:00 CST)
Estadio Akron, Zapopan
México ganó 1-0
Miércoles, 24 de junio
México vs República Checa (19:00 CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
México ganó 3-0
Martes, 30 de junio
México vs Ecuador (19:00 CST)
Estadio Azteca, Ciudad de México
México ganó 2-0
Domingo, 5 de julio
México vs Inglaterra (18:00 CST)
Estadio Azteca (Ciudad de México)
El camino de México hacia la final del Mundial 2026
Como México terminó primero del Grupo A, estas son las fechas, horarios y sedes en los que jugará si logra avanzar hasta la final del Mundial del 19 de julio.
Tras su victoria en dieciseisavos de final contra Ecuador, México se enfrentará ahora a Inglaterra en el Estadio Azteca en los octavos de final. El Tri solo ha perdido dos veces en partidos internacionales oficiales en el emblemático estadio desde su inauguración en 1966.
Después de eso, le tocaría Brasil o Noruega en cuartos de final, Argentina/Egipto/Suiza/Colombia serían sus rivales en semifinales y quizá España/Francia/Portugal en la final.
Fecha (hora local de inicio)
Ronda
Sede
Posible partido
Entradas
5 de julio (18:00 CST)
Octavos de final
Estadio Azteca (Ciudad de México)
México vs Inglaterra
11 de julio (17:00 ET)
Cuartos de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partido 99: vs Brasil o Noruega
15 de julio (15:00 ET)
Semifinales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partido 102: vs Ganador del partido 100
19 de julio (15:00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partido 104: vs Ganador del partido 101
Grupo A - Clasificación final
Posición
Equipo
Jugados
G
E
P
GF
GC
DG
Pts
Estado
1.º
México
3
3
0
0
6
0
+6
9
Clasificado
2.º
Sudáfrica
3
1
1
1
2
3
-1
4
Clasificado
3.º
Corea del Sur
3
1
0
2
2
3
-1
3
Eliminado
4.º
República Checa
3
0
1
2
2
6
-4
1
Eliminado
Cómo comprar entradas de México para el Mundial
Este es el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de ventas de última hora: Esta fase está actualmente activa y funciona por orden de llegada. A diferencia de los sorteos, estas son transacciones en tiempo real. Esta es la última ventana para comprar directamente a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: Esta es la única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Permanecerá abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Suelen ser las mejores opciones para partidos de eliminatorias con mucha demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Consulta siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.
Entradas de México para el Mundial: ¿cuánto cuestan?
La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026.
Las entradas para la fase de grupos empezaron desde solo 60 $ (para niveles específicos de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta 6.730 $, por no hablar de que en los mercados secundarios y de reventa suben incluso más que eso.
Precios de las entradas del Mundial 2026 de la FIFA:
Fechas
Fase / Categoría
Rango oficial de precios
Rango estimado en el mercado secundario
4 de julio – 7 de julio
Octavos de final
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 de julio – 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 de julio – 15 de julio
Semifinales
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final del Mundial de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875 $
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
¿Quién está en la plantilla de México para el Mundial 2026?
Aquí está la plantilla oficial de 26 jugadores que representa a México en el Mundial 2026 de la FIFA:
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Defensas
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscow
Johan Vásquez
Genoa
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Centrocampistas
Luis Chávez
Dynamo Moscow
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athens
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Delanteros
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Tienda: equipaciones de México para el Mundial 2026 de la FIFA
México tiene una equipación diseñada por adidas para el Mundial 2026 de la FIFA que conecta profundamente con sus raíces mientras abraza el futuro.
La camiseta de local de México mezcla herencia y futuro, con una base verde intensa sobre la que se superponen patrones geométricos inspirados en los aztecas. La camiseta celebra la pasión de una nación que vive y respira fútbol, capturando la energía que une a generaciones de aficionados. En la parte trasera del cuello aparece la frase “SOMOS MÉXICO”, “We Are Mexico”, un poderoso mensaje de unidad y orgullo nacional. También incorpora toques modernos, como unas atrevidas franjas en los hombros y la avanzada tecnología de refrigeración de adidas, lo que garantiza que rendimiento e identidad coexistan a la perfección.
Cómo ver los partidos de México con una VPN
Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en internet.
Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país en el que se esté emitiendo el partido, puedes saltarte las restricciones de apagón y ver en directo a tu equipo favorito. También puedes consultar nuestra guía de las mejores VPN para ver deporte en streaming.