En México crece la confianza en que sus estrellas del fútbol lleguen lejos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y ganen el título el 19 de julio.

«El Tri», coanfitrión del torneo, fue uno de los tres equipos (junto con Francia y Argentina) que avanzaron a la fase eliminatoria con un récord perfecto: ganó sus tres partidos de grupo sin encajar gol y mantuvo la valla invicta al vencer a Ecuador en dieciseisavos.

Al ser anfitrión en 1970 y 1986, llegó a cuartos de final; ahora, con el apoyo de su público en los octavos, busca igualar o superar ese logro.

Su siguiente rival saldrá de Inglaterra o la República Democrática del Congo, en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio.

GOAL te muestra los posibles caminos y rivales hasta la final del 19 de julio, y cómo reservar entradas para apoyarlos en su búsqueda de la gloria.

Calendario y resultados de México en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado / Entradas Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica (13:00 CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 2-0 Jueves 18 de junio México vs. Corea del Sur (19:00 h CST) Estadio Akron, Zapopan México ganó 1-0 Miércoles 24 de junio México vs. República Checa (19:00 h CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 3-0 Martes 30 de junio México vs. Ecuador (19:00 h CST) Estadio Azteca, Ciudad de México México ganó 2-0 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra/República Democrática del Congo (18:00 h CST) Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

El camino de México hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo A, estas son las posibles fechas, horarios y sedes hasta la final del 19 de julio.

En octavos, México jugará contra Inglaterra o la República Democrática del Congo en el Estadio Azteca, donde solo ha perdido dos veces en partidos oficiales desde 1966.

En cuartos podría medirse a Brasil; en semis, a Argentina o Colombia; y en la final, a España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 5 de julio (18:00 CST) Octavos de final Estadio Azteca (Ciudad de México) México vs. Inglaterra o República Democrática del Congo Entradas 11 de julio (17:00 h, hora del Este) Cuartos de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partido 99: vs. ganador del partido 91 Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Partido 102: vs. ganador del partido 100 Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 101 Entradas

Grupo A – Clasificación final

Puesto Equipo Partidos jugados G E D Goles a favor Goles en contra Diferencia de goles Puntos Situación 1.º México 3 3 0 0 6 0 +6 9 Clasificado 2.º Sudáfrica 3 1 1 1 2 3 -1 4 Clasificado 3.º Corea del Sur 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminado 4.º República Checa 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de México

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar entradas en plataformas como StubHub , especialmente para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de México?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de México para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Posición Jugador Club actual Porteros Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Defensas Edson Álvarez Fennerbache

César Montes Lokomotiv de Moscú

Johan Vásquez Génova

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Centrocampistas Luis Chávez Dinamo de Moscú

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK de Atenas

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético de Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Delanteros Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez Pumas de la UNAM

Armando González Chivas / Guadalajara

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