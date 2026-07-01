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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial: información sobre los partidos de la ronda de 32, posibles escenarios del cuadro, calendario y mucho más

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Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

No te pierdas a Inglaterra en el Mundial: conoce sus partidos y rivales.

De cara al Mundial de la FIFA 2026, los aficionados ingleses soñaban con que su selección por fin conquistara el trofeo, pese a sesenta años de decepciones.

Tras golear a Croacia en el debut, el optimismo creció pese a los empates ante Ghana y Panamá. Los Tres Leones lideraron su grupo y en dieciseisavos se midieron a la República Democrática del Congo.

Llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, ¿será 2026 su año? GOAL te muestra el camino de los hombres de Thomas Tuchel hasta la final del 19 de julio y sus posibles rivales.

Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha

Partido (hora local de inicio)

Sede

Resultado final / Entradas

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)

Estadio AT&T, Dallas

Inglaterra ganó 4-2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)

Estadio Gillette, Foxborough

0-0

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)

Estadio MetLife, East Rutherford

Inglaterra ganó 2-0

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son los posibles partidos de Inglaterra hasta la final del 19 de julio.

Si vence a la República Democrática del Congo, le aguardará México en el Estadio Azteca: «El Tri» solo ha perdido dos veces en este escenario desde 1966.

En cuartos podría medirse a Brasil; en semis, a Argentina o Colombia; y en la final, a España, Francia o Portugal.

Fecha (hora local)

Ronda

Sede

Posible emparejamiento

Entradas

1 de julio (12:00 h, hora del Este)

Octavos de final

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Entradas

5 de julio (18:00 h, hora central)

Octavos de final

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Partido 92: vs México

Entradas

11 de julio (17:00 h, hora del Este)

Cuartos de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partido 99: vs. ganador del partido 91

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)

Semifinales

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partido 102: vs. ganador del partido 100

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)

Final

Estadio MetLife (East Rutherford)

Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Grupo L - Clasificación final

Puesto

Equipo

Partidos jugados

G

E

D

Goles a favor

Goles en contra

Diferencia de goles

Puntos

Situación

1.º

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Clasificado

2.º

Croacia

3

2

0

1

5

5

0

6

Clasificado

3.º

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Clasificado

4.º

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminado

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y Cuartos de final

Semifinales y Final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500–6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 - 2.030

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026:

Posición

Jugador

Club actual

Porteros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defensas

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Delanteros

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitán)

Bayern de Múnich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli